बच्ची ने किसानों के लिए तोड़ी गुल्लक, सीएम राहत कोष में दान कर दी पॉकेटमनी

कहते हैं कि अगर मन में दूसरों की मदद करने का जज्बा हो, तो उम्र या पैसे का मोल मायने नहीं रखता. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है महाराष्ट्र की एक छोटी सी बच्ची वरदा तिमांडे (Varda Timande) और उसके छोटे भाई ने. इस मासूम भाई-बहन की जोड़ी ने अपनी गुल्लक में जमा एक-एक रुपया जोड़कर ₹3,575 रुपये जमा किए थे. लेकिन खिलौने या टॉफी खरीदने की बजाय, दोनों ने यह पूरी रकम सूखे से परेशान किसानों की मदद के लिए 'मुख्यमंत्री राहत कोष' में दान कर दी. बच्चों की इस मासूम दरियादिली ने न केवल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दिल जीत लिया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी यह खबर तेजी से वायरल हो रही है.

"हमारे छोटे से सहयोग से किसान अंकल के चेहरे पर खुशी आएगी"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर इन बच्चों के साथ मुलाकात का एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया. सीएम ने इस दान को "छोटे हाथों से मिली बड़ी मदद" बताया और लिखा कि इन मासूमों की सोच ने उनके दिल को गहराई से छू लिया है.

मुलाकात के दौरान जब बच्ची वरदा से पूछा गया कि उसने यह पैसे दान क्यों किए, तो उसने बेहद सादगी से कहा, "हमारे छोटे से सहयोग से किसान अंकल के चेहरे पर थोड़ी खुशी आ जाएगी." बच्ची की इस बात ने मुख्यमंत्री को भावुक कर दिया. उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में किसानों के दर्द को समझना और समाज के प्रति ऐसी संवेदनशीलता दिखाना पूरे देश के लिए एक सीख है.

चिमुकल्या हातांची मोठी मदत… बळीराजाप्रती मायेचा ओलावा! 🙏 वरदा तिमांडे या चिमुकलीने धाकट्या भावासह बचत करून जमवलेल्या ₹3575 चा धनादेश दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये देण्याचा निर्णय मनाला स्पर्शून गेला. 'आपल्या छोट्याशा मदतीमुळे शेतकरी काकांच्या चेहऱ्यावर आनंद येईल' या शेतकऱ्यांविषयीची आस्था व्यक्त करणाऱ्या वरदाच्या शब्दांनी भारावून गेलो. ज्या बळीराजाच्या कष्टांवर आपले जीवन अवलंबून आहे, त्याच्या वेदना एका चिमुकलीलाही जाणवल्या, हीच समाजासाठी मोठी शिकवण आहे. वरदा, तुझ्या या संवेदनशील मनाला आणि तुझ्या चिमुकल्या हातांनी केलेल्या मोठ्या मदतीला मनापासून सलाम! #Maharashtra #Farmer #CMRF — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 24, 2026

खिलौने छोड़ किसानों के लिए तोड़ी गुल्लक: ₹3,575 रुपये का दिया योगदान

वरदा और उसके भाई ने अपनी जेबखर्च से बचाकर ₹3,575 रुपये जोड़े थे. बच्चे अक्सर अपनी गुल्लक के पैसों से अपने मनपसंद खिलौने या गेम्स खरीदते हैं, लेकिन इन बच्चों ने महाराष्ट्र के सूखे और तंगी से जूझ रहे अन्नदाताओं का सहारा बनने का फैसला किया. बच्चों के माता-पिता द्वारा दिए गए इन संस्कारों की भी हर तरफ तारीफ हो रही है.

यह भी पढ़ें: बच्चे को बचाने के लिए सब्जी वाले ने दांव पर लगा दी जान, लोग देखते रहे तमाशा

सोशल मीडिया पर बही तारीफों की बयार: लोग बोले- 'छोटे हाथ, बहुत बड़ा दिल!'

यह खबर और वीडियो इंटरनेट पर सामने आते ही वायरल हो गया है. लोग बच्चों की इस निस्वार्थ सोच और इंसानियत की जमकर सराहना कर रहे हैं. एक मराठी यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "यह महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है. इतने छोटे बच्चों में ऐसी समझ और संस्कार देने वाले माता-पिता को सलाम." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "छोटे हाथ और इतना बड़ा दिल! इस बच्ची ने साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है." कई लोगों ने बच्ची को 'देश की छोटी स्टार' बताते हुए लिखा कि जब आने वाली पीढ़ी किसानों का सम्मान करना सीख रही है, तो देश का भविष्य वाकई सुरक्षित हाथों में है.

यह भी पढ़ें: लाइव रिपोर्टिंग के दौरान समुद्री लहर की चपेट में आया पत्रकार, वीडियो वायरल