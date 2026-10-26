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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबच्ची ने किसानों के लिए तोड़ी गुल्लक, सीएम राहत कोष में दान कर दी पॉकेटमनी

बच्ची ने किसानों के लिए तोड़ी गुल्लक, सीएम राहत कोष में दान कर दी पॉकेटमनी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर इन बच्चों के साथ मुलाकात का एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया. सीएम ने इस दान को "छोटे हाथों से मिली बड़ी मदद" बताया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Oct 2026 07:24 PM (IST)
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कहते हैं कि अगर मन में दूसरों की मदद करने का जज्बा हो, तो उम्र या पैसे का मोल मायने नहीं रखता. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है महाराष्ट्र की एक छोटी सी बच्ची वरदा तिमांडे (Varda Timande) और उसके छोटे भाई ने. इस मासूम भाई-बहन की जोड़ी ने अपनी गुल्लक में जमा एक-एक रुपया जोड़कर ₹3,575 रुपये जमा किए थे. लेकिन खिलौने या टॉफी खरीदने की बजाय, दोनों ने यह पूरी रकम सूखे से परेशान किसानों की मदद के लिए 'मुख्यमंत्री राहत कोष' में दान कर दी. बच्चों की इस मासूम दरियादिली ने न केवल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दिल जीत लिया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी यह खबर तेजी से वायरल हो रही है.

"हमारे छोटे से सहयोग से किसान अंकल के चेहरे पर खुशी आएगी"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर इन बच्चों के साथ मुलाकात का एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया. सीएम ने इस दान को "छोटे हाथों से मिली बड़ी मदद" बताया और लिखा कि इन मासूमों की सोच ने उनके दिल को गहराई से छू लिया है.

मुलाकात के दौरान जब बच्ची वरदा से पूछा गया कि उसने यह पैसे दान क्यों किए, तो उसने बेहद सादगी से कहा, "हमारे छोटे से सहयोग से किसान अंकल के चेहरे पर थोड़ी खुशी आ जाएगी." बच्ची की इस बात ने मुख्यमंत्री को भावुक कर दिया. उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में किसानों के दर्द को समझना और समाज के प्रति ऐसी संवेदनशीलता दिखाना पूरे देश के लिए एक सीख है.

खिलौने छोड़ किसानों के लिए तोड़ी गुल्लक: ₹3,575 रुपये का दिया योगदान

वरदा और उसके भाई ने अपनी जेबखर्च से बचाकर ₹3,575 रुपये जोड़े थे. बच्चे अक्सर अपनी गुल्लक के पैसों से अपने मनपसंद खिलौने या गेम्स खरीदते हैं, लेकिन इन बच्चों ने महाराष्ट्र के सूखे और तंगी से जूझ रहे अन्नदाताओं का सहारा बनने का फैसला किया. बच्चों के माता-पिता द्वारा दिए गए इन संस्कारों की भी हर तरफ तारीफ हो रही है.

यह भी पढ़ें: बच्चे को बचाने के लिए सब्जी वाले ने दांव पर लगा दी जान, लोग देखते रहे तमाशा 

सोशल मीडिया पर बही तारीफों की बयार: लोग बोले- 'छोटे हाथ, बहुत बड़ा दिल!'

यह खबर और वीडियो इंटरनेट पर सामने आते ही वायरल हो गया है. लोग बच्चों की इस निस्वार्थ सोच और इंसानियत की जमकर सराहना कर रहे हैं. एक मराठी यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "यह महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है. इतने छोटे बच्चों में ऐसी समझ और संस्कार देने वाले माता-पिता को सलाम." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "छोटे हाथ और इतना बड़ा दिल! इस बच्ची ने साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है." कई लोगों ने बच्ची को 'देश की छोटी स्टार' बताते हुए लिखा कि जब आने वाली पीढ़ी किसानों का सम्मान करना सीख रही है, तो देश का भविष्य वाकई सुरक्षित हाथों में है.

यह भी पढ़ें: लाइव रिपोर्टिंग के दौरान समुद्री लहर की चपेट में आया पत्रकार, वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 07:24 PM (IST)
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