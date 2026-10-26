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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाब्राजील में जीते लूला तो नेहा बोरा बोलीं, 'भारत वसंत का इंतजार कर रहा है'

ब्राजील में जीते लूला तो नेहा बोरा बोलीं, 'भारत वसंत का इंतजार कर रहा है'

लूला दा सिल्वा अक्टूबर 2026 में हुए राष्ट्रपति चुनाव जीतकर चौथी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने. उन्होंने दक्षिणपंथी प्रतिद्वंद्वी और लिबरल पार्टी के नेता फ्लावियो बोल्सोनारो को मामूली अंतर से हराया.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 26 Oct 2026 07:15 PM (IST)
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ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की जीत पर AISA चीफ नेहा बोरा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ताकतवर लोग चाहे तो एक, दो या सौ गुलाबों को तोड़ सकते हैं, लेकिन वे कभी भी वसंत (स्प्रिंग) के आगमन को रोक नहीं सकते. नेहा बोरा ने कहा कि भारत वसंत का इंतजार कर रहा है और उसकी तैयारी कर रहा है. लूला दा सिल्वा अक्टूबर 2026 में हुए राष्ट्रपति चुनाव जीतकर चौथी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने. उन्होंने कट्टर दक्षिणपंथी प्रतिद्वंद्वी और लिबरल पार्टी के नेता फ्लावियो बोल्सोनारो को मामूली अंतर से हराया. फ्लावियो बोल्सोनारो नतीजों पर सवाल उठाते हुए इसे समझ से परे बताया है.

वाम दलों के नेताओं ने सोमवार (26 अक्टूबर 2026) को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला को चौथी बार राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि उनकी जीत श्रमिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे जन आंदोलनों को उम्मीद देती है. लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा अक्टूबर 2026 में हुए राष्ट्रपति चुनाव जीतकर चौथी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने. उन्होंने कट्टर दक्षिणपंथी प्रतिद्वंद्वी और लिबरल पार्टी के नेता फ्लावियो बोल्सोनारो को मामूली अंतर से हराया. फ्लावियो बोल्सोनारो नतीजों पर सवाल उठाते हुए इसे समझ से परे बताया है.

वाम दलों ने लूला को दी बधाई

CPM के महासचिव एमए बेबी ने एक्स पर पोस्ट कर लूला और ब्राजील की जनता को ऐतिहासिक चौथे राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए बधाई दी. सीईसी ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के खिलाफ भारत में जारी प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लूला की जीत भारतीय युवाओं में भी नया उत्साह भरेगी. उन्होंने कहा कि लूला के चुनाव अभियान ने दिखाया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो नफरत और विभाजन की राजनीति को पराजित किया जा सकता है.

सीपीआई (एमएल) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी लूला को बधाई देते हुए कहा कि ब्राजील की जनता ने अमेरिका समर्थित धुर दक्षिणपंथ को पराजित किया है. भट्टाचार्य ने सर्बिया के चुनाव नतीजों का भी उल्लेख किया, जहां लंबे समय से सत्ता पर काबिज अलेक्जेंडर वुचिच ने रविवार को छात्र-नेतृत्व वाले विपक्षी आंदोलन के सामने हार स्वीकार कर ली.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 26 Oct 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
Brazil Luiz Inacio Lula Da Silva Neha Bora
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