गोद में बच्चा और बीमार चेहरा, सीमा हैदर ने अपने फैंस से लगाई गुहार

सीमा हैदर एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनका एक फेसबुक वीडियो है, जिसमें वह अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए नजर आ रही हैं. वीडियो में सीमा बच्चे की तबीयत को लेकर परेशान दिखाई देती हैं और अपने फैंस से मदद और दुआ की अपील करती नजर आती हैं. मां की गोद में सोते बच्चे और सीमा के चेहरे पर दिख रही चिंता ने इस वीडियो को भावुक बना दिया है.

बच्चे को गोद में लेकर बताई परेशानी

वीडियो में सीमा अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए दिखाई देती हैं. वह कैमरे के सामने बच्चे के जुकाम की बात करती हैं और अपने दोस्तों व फैंस से कोई देसी नुस्खा बताने के लिए कहती हैं. वीडियो में उनका पूरा ध्यान बच्चे पर नजर आता है.

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सीमा ने अपने फैंस से लगाई गुहार

वीडियो में सीमा बच्चे की तबीयत को लेकर परेशान दिखाई देती हैं और अपने फैंस से मदद और दुआ की अपील करती नजर आती हैं. मां की गोद में सोते बच्चे और सीमा के चेहरे पर दिख रही चिंता ने इस वीडियो को भावुक बना दिया है. सोशल मीडिया पर सीमा और सचिन की जिंदगी से जुड़े वीडियो पहले भी लोगों का ध्यान खींचते रहे हैं. लेकिन इस वीडियो में कहानी का केंद्र उनकी निजी जिंदगी नहीं, बल्कि उनका बच्चा और उसकी तबीयत है.

पाकिस्तान से भारत आने के बाद लगातार चर्चा में रहीं

सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने चार बच्चों के साथ भारत आई थीं. उनकी मुलाकात ग्रेटर नोएडा के सचिन से ऑनलाइन गेम PUBG के जरिए हुई थी. इसके बाद दोनों की कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और सीमा के भारत आने को लेकर भी काफी चर्चा हुई. भारत आने के बाद सीमा और सचिन ग्रेटर नोएडा में रहने लगे है. दोनों की जिंदगी से जुड़ी छोटी बड़ी बातें अक्सर सोशल मीडिया पर सामने आती रहती हैं. 2025 में सीमा और सचिन के घर बेटी का जन्म हुआ था. इसके बाद फरवरी 2026 में सीमा ने बेटे को जन्म दिया, जो सचिन के साथ उनकी दूसरी संतान है. इस तरह सीमा कुल छह बच्चों की मां हैं.

यूजर्स ने दिए तरह-तरह के रिएक्शन

सीमा हैदर के इस वीडियो पर यूजर्स ने अलग अलग तरह के कमेंट किए है. कुछ लोगों ने बच्चे के लिए देसी नुस्खे बताए, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा “अदरक तुलसी काली मिर्च और मिश्री का काढ़ा” जबकि दूसरे ने “वकील साहब का पानी लाये सब ठीक हो जाती” लिखाहै. एक कमेंट में “भाभी जी गिलोई का जूस पी लो दो बार दिन में” भी कहा गया. वहीं कुछ यूजर्स ने वीडियो पर तीखे कमेंट्स भी किए है. इस तरह वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिक्सड देखने को मिले हैं.

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