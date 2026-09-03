क्या होता है Burn-In, जानिए सभी TV में क्यों बना रहता है ये खतरा?

आजकल टीवी खरीदते समय लोग स्क्रीन की क्वालिटी, ब्राइटनेस, HDR और रिफ्रेश रेट जैसी चीजों पर खास ध्यान देते हैं. OLED, QLED और LED जैसे डिस्प्ले ऑप्शनों ने देखने का एक्सपीरिएंस काफी बेहतर बना दिया है. हालांकि, टीवी की स्क्रीन से जुड़ी एक समस्या Burn-In भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. लंबे समय तक एक ही तरह की फोटो या ग्राफिक्स दिखने पर स्क्रीन पर उसका निशान स्थायी रूप से दिखाई देने लगता है.

क्या होता है Burn-In?

जानकारी के मुताबिक, Burn-In को आसान भाषा में समझें तो ये स्क्रीन पर किसी स्टेबल फोटो का परमानेंट निशान पड़ जाना है. जैसे अगर किसी टीवी चैनल का लोगो लंबे समय तक एक ही जगह दिखाई देता रहे तो कुछ मामलों में उसका हल्का-सा निशान स्क्रीन पर बना रह सकता है.

ये समस्या खासतौर पर उन डिस्प्ले में चर्चा में रहती है जिनमें हर पिक्सल खुद रोशनी पैदा करता है. OLED टीवी में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है.

Burn-In और Image Retention में क्या है अंतर

Burn-In को अक्सर Image Retention समझ लिया जाता है लेकिन दोनों एक जैसे नहीं होते हैं. Image Retention परमानेंट नहीं होते हैं. कुछ समय तक दूसरे कंटेंट देखने के बाद स्क्रीन नॉर्मल हो सकती है.

वहीं Burn-In परमानेंट हो सकता है. यानी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला निशान लंबे समय तक या हमेशा बना रह सकता है. हालांकि, एडवांस टीवी में इस समस्या को कम करने के लिए कई टेक्निकल तरीके मौजूद हैं.

किन टीवी में ज्यादा खतरा?

Burn-In का खतरा सबसे ज्यादा OLED डिस्प्ले में माना जाता है. OLED में हर पिक्सल अपनी रोशनी पैदा करता है और लंबे समय तक एक ही चमक पर काम करने से कुछ पिक्सल दूसरों के मुकाबले में तेजी से कमजोर होते हैं.

LED और पुराने LCD टीवी में क्लासिक OLED Burn-In का खतरा काफी कम होता है. इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि हर टीवी में Burn-In होने की संभावना एक जैसी होगी.

गेमिंग और न्यूज चैनल से क्यों बढ़ सकता है खतरा?

अगर कोई व्यक्ति घंटों तक एक ही न्यूज चैनल देखता है तो स्क्रीन पर उसका लोगो, टिकर या दूसरे ग्राफिक्स लगातार एक ही जगह दिखाई देते हैं. इसी तरह गेमिंग के दौरान हेल्थ बार, स्कोर, मैप या दूसरे स्थिर HUD एलिमेंट लंबे समय तक स्क्रीन पर दिखने लग सकते हैं.

ऐसी कंडिशन में OLED स्क्रीन पर लंबे समय में Burn-In का खतरा बढ़ सकता है. हालांकि, नॉर्मल और मिले-जुले इस्तेमाल में एडवांस OLED टीवी पहले के मुकाबले में काफी बेहतर कंडिशन में हैं.

Burn-In से टीवी को कैसे बचाएं?

आपको बता दें कि अगर आपके पास OLED टीवी है तो कुछ सावधानियां इस खतरे को कम कर सकती हैं. टीवी को घंटों तक एक ही चैनल पर न छोड़ें और स्क्रीन पर लगातार स्टेबल फोटो दिखने से बचें. टीवी में मौजूद Pixel Shift, Screen Refresh या Panel Care जैसे ऑप्शन ऑन रखना भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके अलावा, जरूरत से ज्यादा ब्राइटनेस पर टीवी को लगातार चलाने से बचना बेहतर है. टीवी को इस्तेमाल न करने पर बंद कर देना भी अच्छी आदत है.

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