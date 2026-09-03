Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या होता है Burn-In, जानिए सभी TV में क्यों बना रहता है ये खतरा?

क्या होता है Burn-In, जानिए सभी TV में क्यों बना रहता है ये खतरा?

TV स्क्रीन पर एक ही तस्वीर लंबे समय तक दिखने से Burn-In की समस्या हो सकती है. आइए जानते हैं क्या है यह खतरा, किन टीवी में ज्यादा होता है और इससे बचने के आसान तरीके.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 03 Sep 2026 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल टीवी खरीदते समय लोग स्क्रीन की क्वालिटी, ब्राइटनेस, HDR और रिफ्रेश रेट जैसी चीजों पर खास ध्यान देते हैं. OLED, QLED और LED जैसे डिस्प्ले ऑप्शनों ने देखने का एक्सपीरिएंस काफी बेहतर बना दिया है. हालांकि, टीवी की स्क्रीन से जुड़ी एक समस्या Burn-In भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. लंबे समय तक एक ही तरह की फोटो या ग्राफिक्स दिखने पर स्क्रीन पर उसका निशान स्थायी रूप से दिखाई देने लगता है.

क्या होता है Burn-In?

जानकारी के मुताबिक, Burn-In को आसान भाषा में समझें तो ये स्क्रीन पर किसी स्टेबल फोटो का परमानेंट निशान पड़ जाना है. जैसे अगर किसी टीवी चैनल का लोगो लंबे समय तक एक ही जगह दिखाई देता रहे तो कुछ मामलों में उसका हल्का-सा निशान स्क्रीन पर बना रह सकता है.

ये समस्या खासतौर पर उन डिस्प्ले में चर्चा में रहती है जिनमें हर पिक्सल खुद रोशनी पैदा करता है. OLED टीवी में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है.

Burn-In और Image Retention में क्या है अंतर

Burn-In को अक्सर Image Retention समझ लिया जाता है लेकिन दोनों एक जैसे नहीं होते हैं. Image Retention परमानेंट नहीं होते हैं. कुछ समय तक दूसरे कंटेंट देखने के बाद स्क्रीन नॉर्मल हो सकती है.

वहीं Burn-In परमानेंट हो सकता है. यानी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला निशान लंबे समय तक या हमेशा बना रह सकता है. हालांकि, एडवांस टीवी में इस समस्या को कम करने के लिए कई टेक्निकल तरीके मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें: इस देश का बड़ा AI प्लान! अब हर किसी को मुफ्त मिलेगी AI की सुविधा

किन टीवी में ज्यादा खतरा?

Burn-In का खतरा सबसे ज्यादा OLED डिस्प्ले में माना जाता है. OLED में हर पिक्सल अपनी रोशनी पैदा करता है और लंबे समय तक एक ही चमक पर काम करने से कुछ पिक्सल दूसरों के मुकाबले में तेजी से कमजोर होते हैं.

LED और पुराने LCD टीवी में क्लासिक OLED Burn-In का खतरा काफी कम होता है. इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि हर टीवी में Burn-In होने की संभावना एक जैसी होगी.

गेमिंग और न्यूज चैनल से क्यों बढ़ सकता है खतरा?

अगर कोई व्यक्ति घंटों तक एक ही न्यूज चैनल देखता है तो स्क्रीन पर उसका लोगो, टिकर या दूसरे ग्राफिक्स लगातार एक ही जगह दिखाई देते हैं. इसी तरह गेमिंग के दौरान हेल्थ बार, स्कोर, मैप या दूसरे स्थिर HUD एलिमेंट लंबे समय तक स्क्रीन पर दिखने लग सकते हैं.

ऐसी कंडिशन में OLED स्क्रीन पर लंबे समय में Burn-In का खतरा बढ़ सकता है. हालांकि, नॉर्मल और मिले-जुले इस्तेमाल में एडवांस OLED टीवी पहले के मुकाबले में काफी बेहतर कंडिशन में हैं.

Burn-In से टीवी को कैसे बचाएं?

आपको बता दें कि अगर आपके पास OLED टीवी है तो कुछ सावधानियां इस खतरे को कम कर सकती हैं. टीवी को घंटों तक एक ही चैनल पर न छोड़ें और स्क्रीन पर लगातार स्टेबल फोटो दिखने से बचें. टीवी में मौजूद Pixel Shift, Screen Refresh या Panel Care जैसे ऑप्शन ऑन रखना भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके अलावा, जरूरत से ज्यादा ब्राइटनेस पर टीवी को लगातार चलाने से बचना बेहतर है. टीवी को इस्तेमाल न करने पर बंद कर देना भी अच्छी आदत है.

यह भी पढ़ें: WhatsApp का नया फीचर! अब यूजर्स पहचान सकेंगे AI कंटेंट, जानें कैसे

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
TV TV  TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या होता है Burn-In, जानिए सभी TV में क्यों बना रहता है ये खतरा?
क्या होता है Burn-In, जानिए सभी TV में क्यों बना रहता है ये खतरा?
टेक्नोलॉजी
AI का ज्यादा इस्तेमाल बना देगा आपको रोबोट! स्टडी में हैरान करने वाला खुलासा
AI का ज्यादा इस्तेमाल बना देगा आपको रोबोट! स्टडी में हैरान करने वाला खुलासा
टेक्नोलॉजी
Meta कैसे तय करेगा बच्चों की उम्र, इसमें कितना पैसा होगा खर्च?
Meta कैसे तय करेगा बच्चों की उम्र, इसमें कितना पैसा होगा खर्च?
टेक्नोलॉजी
टचस्क्रीन कंप्यूटर सबसे पहले किसने बनाया था? जानिए क्या थे फीचर्स
टचस्क्रीन कंप्यूटर सबसे पहले किसने बनाया था? जानिए क्या थे फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

Ragini एक पैर खराब, फिर भी पढ़ाई का जुनून, रागिनी ने DM से मांगी साइकिल
श्मशान की नरभक्षी अघोरी 'साक्षात'!
यूपी की सियासत में 'AI वॉर'...मर्यादा तार-तार
ईरानी बच्चों के जान के दुश्मन ट्रंप?
सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'युद्ध लंबा नहीं चलेगा, हमले को फिर तैयार', ईरान की तबाही के बाद बोले ट्रंप
'युद्ध लंबा नहीं चलेगा, हमले को फिर तैयार', ईरान की तबाही के बाद बोले ट्रंप
दिल्ली NCR
दिल्ली के तापमान में आई 3-5 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली के तापमान में आई 3-5 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट
क्रिकेट
'हुक्का पीकर आता हूं...', ऋषभ पंत से बोले एमएस धोनी; पार्टी का वीडियो वायरल
'हुक्का पीकर आता हूं...', ऋषभ पंत से बोले एमएस धोनी; पार्टी का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
कम फिल्में, लेकिन अरबों की दौलत...कहां-कहां से पैसा कमाते हैं विवेक ओबेरॉय?
कम फिल्में, लेकिन अरबों की दौलत...कहां-कहां से कमाते हैं विवेक ओबेरॉय?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का JPNIC फिर होगा गुलजार! 9 साल बाद खुला गेट, जानें अब क्या होगा?
अखिलेश यादव का JPNIC फिर होगा गुलजार! 9 साल बाद खुला गेट
जनरल नॉलेज
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
ऑटो
Reel बनाने के लिए Traffic रोका, Challan के साथ जब्त हो सकती है Car
Reel बनाने के लिए Traffic रोका, Challan के साथ जब्त हो सकती है Car
विश्व
'क्या होर्मुज का नाम बदल 'ट्रंप स्ट्रेट' कर देना चाहिए?', US राष्ट्रपति का बड़ा बयान
'क्या होर्मुज का नाम बदल 'ट्रंप स्ट्रेट' कर देना चाहिए?', US राष्ट्रपति का बड़ा बयान
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget