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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअमेरिका में एक दांत निकलवाने का बिल 2.37 लाख, NRI को याद आया भारत

अमेरिका में एक दांत निकलवाने का बिल 2.37 लाख, NRI को याद आया भारत

नितिन के मुताबिक, वह सामान्य दांत का इलाज कराने के लिए डेंटिस्ट के पास गए थे. उन्हें उम्मीद थी कि ज्यादा बड़ा खर्च नहीं होगा. लेकिन जब इलाज का बिल सामने आया तो वह हैरान रह गए.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Sep 2026 06:57 AM (IST)
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अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय के दांत का इलाज कराने का अनुभव सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. शख्स का दावा है कि अमेरिका में उसे सिर्फ एक दांत निकलवाने के लिए करीब 2,500 डॉलर यानी लगभग 2.37 लाख रुपये का बिल बताया गया. खास बात यह है कि उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी था.

इस अनुभव को लेकर Nitin Malhotra नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया. वह करीब 15 साल से अमेरिका में रह रहे हैं और अक्सर विदेश में रहने वाले भारतीयों की जिंदगी से जुड़े वीडियो पोस्ट करते हैं.

एक दांत के लिए 2.37 लाख का खर्च!

नितिन के मुताबिक, वह सामान्य दांत का इलाज कराने के लिए डेंटिस्ट के पास गए थे. उन्हें उम्मीद थी कि ज्यादा बड़ा खर्च नहीं होगा. लेकिन जब इलाज का बिल सामने आया तो वह हैरान रह गए. उनका दावा है कि इंश्योरेंस के बाद भी एक दांत निकालने के लिए करीब 2,500 डॉलर का खर्च बताया गया. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 2.37 लाख रुपये बैठती है.

नितिन ने अपने वीडियो के जरिए अमेरिका और भारत में दांतों के इलाज की कीमतों की तुलना भी की. उनका कहना है कि भारत में इसी तरह का काम करीब 15 से 20 हजार रुपये में हो सकता है. यानी अमेरिका में एक दांत निकलवाने की रकम में भारत में कई लोगों के दांतों का इलाज हो जाए!

NRI बोला- विदेश में रहने की ये कीमत भी है

नितिन ने इस अनुभव को सिर्फ एक महंगे मेडिकल बिल की कहानी नहीं बताया, बल्कि इसे अमेरिका में रहने वाले NRI की जिंदगी का एक ऐसा पहलू बताया, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती. उन्होंने लोगों से सवाल किया कि क्या अमेरिका में इलाज की इतनी ज्यादा कीमत सही है या फिर यह मरीज की जेब पर बहुत बड़ा बोझ है? वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने शुरू कर दिए.

किसी ने बताया रूट कैनाल का 3500 डॉलर बिल

एक यूजर ने लिखा कि अमेरिका में डेंटल इंश्योरेंस को हल्के में नहीं लेना चाहिए और अच्छी हेल्थ और डेंटल इंश्योरेंस लेना जरूरी है. वहीं, उसने यह भी कहा कि दांतों के इलाज के लिए भारत जाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. एक और यूजर ने कहा कि इलाज के मामले में भारत काफी बेहतर और सस्ता है, जबकि अमेरिका में कमाई के मौके अच्छे हैं. एक यूजर ने अपना अनुभव बताते हुए लिखा कि उसने भारत आकर 100 डॉलर से भी कम में रूट कैनाल कराया और उसी दिन अपॉइंटमेंट मिल गया. उसके मुताबिक, अमेरिका में उसे इसी इलाज के लिए 3,500 डॉलर का बिल बताया गया था.

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अमेरिका में इलाज महंगा क्यों लगता है?

अमेरिका में मेडिकल और डेंटल इलाज की कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है. इसमें डॉक्टर की फीस, इलाज की जरूरत, क्लिनिक, इंश्योरेंस कवर और मरीज की पॉलिसी जैसे factors शामिल होते हैं. इसलिए हर व्यक्ति के लिए कीमत एक जैसी नहीं होती.

हालांकि, नितिन का अनुभव सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस जरूर छेड़ गया है. कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में कमाई ज्यादा है, लेकिन इलाज और दूसरे खर्च भी उसी हिसाब से बहुत महंगे हैं. वहीं कई लोग भारत की कम लागत वाली मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बता रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 06:57 AM (IST)
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