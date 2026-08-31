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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबिल नहीं भरा तो बार वालों ने लड़की को किया गंजा- भड़के यूजर्स

बिल नहीं भरा तो बार वालों ने लड़की को किया गंजा- भड़के यूजर्स

पकड़े जाने के बाद जब बार स्टाफ ने उससे पैसे मांगे, तो उसने हाथ खड़े कर दिए. लड़की के पास बिल चुकाने के लिए एक भी रुपया नहीं था. फिर इसके बाद जो हुआ उसे सभी ने हैरान कर दिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 31 Aug 2026 08:06 PM (IST)
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थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक मशहूर क्लब से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. पिंकलाओ इलाके में एक लड़की पर आरोप है कि उसने फर्जी आईडी दिखाकर बार में एंट्री ली और जमकर अय्याशी की. उसने लगभग 60,000 बाथ (भारतीय रुपये में करीब 1.5 लाख रुपये) का भारी-भरकम बिल बना दिया. जब पैसे चुकाने की बारी आई, तो वह चुपके से खिसकने की फिराक में थी, लेकिन बार के कर्मचारियों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया.

पुलिस से बचने के लिए मान गई 'सिर मुंडवाने' की शर्त

पकड़े जाने के बाद जब बार स्टाफ ने उससे पैसे मांगे, तो उसने हाथ खड़े कर दिए. लड़की के पास बिल चुकाने के लिए एक भी रुपया नहीं था. पुलिस के पास जाने और जेल की हवा खाने के डर से लड़की ने बार वालों के सामने एक अजीबोगरीब समझौता किया. उसने पुलिस केस से बचने के लिए अपने सिर के पूरे बाल मुंडवाने पर सहमति दे दी.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सफेद रंग की ड्रेस पहने लड़की चुपचाप बैठी है और बारटेंडर ट्रिमर से उसके कंधों तक लंबे-घने बालों को पूरी तरह साफ कर रहा है. वीडियो में एक शख्स यह भी कहता सुनाई दे रहा है कि वह उसका फायदा नहीं उठा रहा, बल्कि यह मार्केट रेट के हिसाब से सौदा हो रहा है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, उठी कार्रवाई की मांग

इस सनसनीखेज सजा का वीडियो इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया और लोगों के बीच दो फाड़ हो गए. कुछ लोगों का कहना है कि मुफ्त की दावत उड़ाने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ बाल अधिकारों और मानवाधिकार संस्थाओं ने इसे सरासर गलत ठहराया है.

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बार टेंडर ने मांगी माफी, कही हर्जाना देने की बात

'बी वन फाउंडेशन' की संस्थापक चुलिडा फालामत ने कहा कि माना कि लड़की ने गलती की थी, लेकिन बार वालों को कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है. जबरदस्ती या दबाव में सिर मुंडवाना एक तरह का हमला और अपराध है. मामला बढ़ता देख बार मैनेजर ने अपने इस गुस्से वाले कदम के लिए माफी मांगी है और पीड़िता के परिवार को हर्जाना देने की बात कही है. फिलहाल सरकार की एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 07:44 PM (IST)
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