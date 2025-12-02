बेंगलुरु का ट्रैफिक वैसे ही देशभर में बदनाम है, लेकिन इस बार इसकी शिकायत किसी आम यात्री ने नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के सांसद राजीव राय ने की है. उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरे शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर नई बहस छेड़ दी है. अब सोशल मीडिया यूजर्स भी इस बहस में कूद पड़े हैं और वाद विवाद का दौर जारी है.

बेंगलुरु के जाम में फंसे उत्तर प्रदेश के सांसद राजीव राय

30 नवंबर को बेंगलुरु एयरपोर्ट जाते वक्त उत्तर प्रदेश के सांसद राजीव राय भी उसी समस्या का शिकार हुए, जिसकी शिकायत शहर के लोग रोज करते हैं. लंबा और परेशान कर देने वाला ट्रैफिक जाम. डॉ. राजकुमार समाधि रोड पर सांसद की कार एक घंटे से ज्यादा समय तक फंसी रही. इस घटना से नाराज होकर उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, बेंगलुरु पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों को टैग करते हुए लिखा कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहद खराब है और किसी की सुनवाई नहीं हो रही.

सांसद का दावा, किसी ने नहीं उठाया फोन

राजीव राय ने दावा किया कि उन्होंने कई बार ट्रैफिक पुलिस को फोन किया, लेकिन किसी ने भी उनका फोन नहीं उठाया. अपनी पोस्ट में उन्होंने उन सभी अनुत्तरित कॉल्स के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए. उन्होंने कहा कि आसपास एक भी पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिया और पुलिस को “गैर-जिम्मेदार” और “अक्षम” तक कह डाला. सांसद ने यह भी लिखा कि खराब ट्रैफिक प्रबंधन की वजह से बेंगलुरु जैसे खूबसूरत शहर की छवि खराब हो रही है, जो पहले से ही भारी भीड़भाड़ के लिए मशहूर है.

सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाएं की बाढ़

सांसद की इस शिकायत पर सोशल मीडिया पर तुरंत प्रतिक्रिया आने लगी. कई लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया और कहा कि बेंगलुरु का ट्रैफिक वाकई बहुत खराब हो चुका है और प्रशासन को तुरंत कदम उठाने चाहिए. लेकिन कुछ लोग सांसद से सहमत नहीं थे. एक एक्स यूजर ने तंज कसते हुए लिखा.. “सर, रविवार के व्यस्त समय में समय पर निकलिए, खास सुविधा क्यों चाहिए? हम आम लोग तो रोज ऐसे ही जाम में फंसते हैं.”

