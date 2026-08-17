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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: अमरूद खाए तो लग जाएगी लंका, वायरल वीडियो ने उड़ाए होश

Viral Video: अमरूद खाए तो लग जाएगी लंका, वायरल वीडियो ने उड़ाए होश

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला ने अमरूदों को पानी में धोते वक्त एक अजीब सी चीज देखी. जैसे ही उसने अमरूद को पानी में डाला उनमें से छोटी छोटी इल्लियां बाहर आने लगीं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Aug 2026 05:36 PM (IST)
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अमरूद बेहद फायदेमंद और सेहत बनाने वाला फल होता है. शरीर की काफी सारी कमियां इस फल को खाने से दूर हो जाती हैं.  लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने लोगों को डरा दिया है. वीडियो में साफ सुथरे दिखने वाले अमरूदों की ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसे देखकर अमरूद लवर घबरा से गए हैं और उन्हें चिंता होने लगी है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

अमरूद से निकले कीड़े, हैरान रह गई महिला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला ने अमरूदों को पानी में धोते वक्त एक अजीब सी चीज देखी. जैसे ही उसने अमरूद को पानी में डाला उनमें से छोटी छोटी इल्लियां बाहर आने लगीं. इन इल्लियों की साइज इतनी छोटी थी कि इसे आंखों से देख पाना भी काफी मुश्किल था. अगर गौर न किया जाए तो समझो आपका काम हो गया. वीडियो में अमरूद एक दम साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं और उनमें कोई छेद भी नहीं दिख रहे हैं. लेकिन उनमें से जैसे ही इल्लियां निकलीं महिला काफी डर गई और वीडियो बनाकर तुरंत सोशल मीडिया पर डाल दिया.

 
 
 
 
 
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साफ सुथरे अमरूद से निकलीं छोटी छोटी इल्लियां

वीडियो में पानी में तैरती छोटी छोटी इल्लियां दिखाई दे रही हैं जो अमरूद के अंदर से निकल रही हैं. महिला वीडियो में कह रही है कि आप जब बाजार से अमरूद खरीद कर लाएं तो उन्हें थोड़ी देर के लिए पानी में ही गलाकर रखें जिससे उनमें मौजूद कीड़े बाहर आ जाएंगे. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, हर फल के साथ ऐसा ही करना चाहिए

वीडियो को  the_denimgirl नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अरे ये तो प्रोटीन है दीदी, खा लो. एक और यूजर ने लिखा...बाजार से कुछ लाकर खाने का अब वक्त रह ही नहीं गया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...केवल अमरूद ही नहीं, हर फल के साथ ऐसा ही करना चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 05:36 PM (IST)
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