फडणवीस करेंगे केंद्र की राजनीति? PM से मिलने के बाद साफ की तस्वीर

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की केंद्र की राजनीति में जाने की पिछले कुछ समय से अटकलें लगाई जा रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने केंद्र में मंत्री बनाए जाने की अफवाहों को लेकर तस्वीर साफ की है. उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है. फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता और केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें राज्य की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे वह निभाते रहेंगे.

'मैं दिल्ली में रहूं या मुंबई में, लोग अटकलें लगाते रहते हैं'

उन्होंने कहा, "चाहे मैं दिल्ली में रहूं या मुंबई में, लोग अटकलें लगाते रहते हैं. मुझे लगता है कि कई लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें मेरे बारे में चर्चा करने में मजा आता है. उन्हें मजा लेने दें." उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता और पीएम मोदी ने उन्हें राज्य की जिम्मेदारी सौंपी है और वह राज्य की सेवा करते रहेंगे.

देवेंद्र फडणवीस की PM मोदी से मुलाकात में क्या हुई बात?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार (17 अगस्त) को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की. मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सफल नेतृत्वकर्ता हैं और भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने का कार्य कर रहे हैं. प्रधानमंत्री के साथ हुई चर्चा बेहद ही सकारात्मक और मार्गदर्शक रही.''

'विकास से जुड़े विषयों पर PM मोदी का मजबूत समर्थन प्रेरणादायी'

मुख्यमंत्री ने कहा, “मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महाराष्ट्र के विभिन्न विकास प्रकल्पों की विस्तृत जानकारी दी तथा केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से संचालित योजनाओं एवं परियोजनाओं पर चर्चा की. हमेशा की तरह उनकी मुलाकात नई ऊर्जा देने वाली रही. विकास से जुड़े विषयों पर उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन और महाराष्ट्र को मिला उनका मजबूत समर्थन हमारे लिए प्रेरणादायी है. इसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूं.”

इस मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार सृजन, कृषि, उद्योग, ट्रांसपोर्ट और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से महाराष्ट्र के विकास को और गति मिलेगी तथा राज्य के नागरिकों को इसका व्यापक लाभ मिलेगा.

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