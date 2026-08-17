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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: 15 अगस्त पर बुर्का पहन झूमी छात्राएं, जमकर लगाए ठुमके

Viral Video: 15 अगस्त पर बुर्का पहन झूमी छात्राएं, जमकर लगाए ठुमके

Viral Dance Video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ छात्राएं बुर्का पहनकर डांस करती दिखाई दे रही हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Aug 2026 03:29 PM (IST)
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आपने अक्सर बुर्का पहनने वाली लड़कियों को डांस और दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों से दूर और शर्मिले मिजाज में देखा होगा. लेकिन देशभक्ति चीज ही ऐसी है जनाब. जब आजादी का पर्व आया तो बुर्का पहनी छात्राओं ने ऐसे ठुमके लगाए कि लोग देखते ही रह गए. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ छात्राएं स्टेज पर बुर्का पहनकर जोरदार डांस करती दिखाई दे रही हैं.

बुर्का पहनकर झूमी छात्राएं

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ छात्राएं बुर्का पहनकर डांस करती दिखाई दे रही हैं. डांस करते हुए छात्राओं के चेहरे पर देशभक्ति का भाव और आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है. उनके हर मूव्स में खनक है और एक्सप्रेशंस ऐसे कि अगर कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए. छात्राएं बॉलीवुड गानों पर इस तरह थिरक रही हैं कि मानों उन्हें बस इसी पल का इंतजार था. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स भी मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे काफी अनोखे वीडियो

बुर्के वाले डांस के अलावा 15 अगस्त के कई सारे वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं. हाल ही में वायरल एक वीडियो में बागपत थाने के एक दीवान जी जलवा गाने पर थिरक रहे थे तो वहीं स्कूल में कई दूसरी छात्राओं के डांस वीडियो भी वायरल हैं जिनमें छात्राएं राजस्थानी और हरियाणवी गानों पर थिरकती दिखाई दे रही हैं. हालांकि बुर्का पहन डांस करती इन छात्राओं का वीडियो लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और जमकर शेयर भी कर रहे हैं.

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यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन लड़कियों की इंस्टाग्राम आईडी मिल सकती है. एक और यूजर ने लिखा...बुर्का पहनकर डांस करना वाकई में अलग ही एक्सपीरियंस है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...15 अगस्त पर हर कोई थिरकना चाहता है बस.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 03:29 PM (IST)
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