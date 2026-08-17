Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगChatGPT Finds Lost Shoes: बंदे को 100 सलाम! ChatGPT से ढूंढी महाकाल मंदिर में खोई चप्पल

ChatGPT Finds Lost Shoes: बंदे को 100 सलाम! ChatGPT से ढूंढी महाकाल मंदिर में खोई चप्पल

ChatGPT Finds Lost Shoes: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक ने ChatGPT से कुछ ऐसा काम करवा दिया, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे. उसने AI की मदद से अपनी चप्पल ढूंढ निकाली.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 17 Aug 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

ChatGPT Finds Lost Shoes: एक तरफ ChatGPT, Gemini, Claude जैसे AI मॉडल का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी को आसान बनाने के लिए हो रहा है. इस पर नए-नए प्रयोग हो रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने इंडिया में AI से ऐसे काम कराए जा रहे हैं, जिसे जानकर OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन भी माथा पकड़ लेंगे. 

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक युवक ने ChatGPT से कुछ ऐसा करवा दिया, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. महाकाल मंदिर के बाहर उसकी चप्पल के खो जाने पर उसने ChatGPT की मदद ली. चौंकाने वाली बात तो यह है कि ChatGPT की मदद से उसने अपनी चप्पल को ढूंढ भी लिया.

चप्पल के खो जाने पर परेशान हुआ युवक

गोवा के रहने वाला शुभांग बोरकर उज्जैन के महाकाल मंदिर दर्शन के लिए गए थे. जब महाकाल के दर्शन कर वह बाहर आए तो उनकी चप्पल खो चुकी थी. चप्पलों के ढेर में वह काफी देर तक अपनी चप्पल ढूंढते हैं, लेकिन जब वह थक गए तो उन्होंने ChatGPT की मदद ली. शुभांग ने अपने फोन में पहले से सेव चप्पल के फोटो को ChatGPT पर अपलोड किया और लिखा कि महाकाल मंदिर के बाहर मेरी चप्पल खो चुकी है. उसने अपनी चप्पल की सारी जानकारी जैसे कलर, स्टाइल, साइज से लेकर हर छोटी से छोटी जानकारी ChatGPT को दी, और कहा कि इस ढेर में से मेरी चप्पल ढूंढने में मदद करो.

ChatGPT ने किया काम आसान

इस सब के बाद ChatGPT ने उस चप्पलों के ढेर के हर एंगल से फोटो मांगे और उन फोटो को ध्यान से देखा. फिर लास्ट में ChatGPT ने शुभांग को अपनी चप्पल ढूंढने के लिए अच्छे से गाइड किया. उसे बताया कि उसकी चप्पल किस साइड किस कोने पर पड़ी है. किन चप्पलों के बीच पड़ी है. ये सबकुछ जानकारी देकर लास्ट में शुभांग और ChatGPT ने मिलकर चप्पल ढूंढने में कामयाबी हासिल कर ली.

यह भी पढ़ें: हसीनाओं संग डांस करते दादा जी का वीडियो वायरल, यूजर्स ले रहे मजे

लोगों के अतरंगी कमेंट

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर हैरान लोग अलग-अलग कमेंट करने लगे. एक यूजर लिखता है कि अब ChatGPT सवालों के जवाब ही नहीं देता बल्कि चप्पल भी ढूंढता है. एक यूजर लिखता है कि भाई ये ChatGPT का कौनसा एडवांस मॉडल है. एक यूजर ने शुभांग की तारीफ करते हुए लिखा कि भाई के पास क्या दिमाग है, सच में आपने ChatGPT का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है. ऐसे ही एक और यूजर हैरान होकर लिखता है भाई आने वाले समय में AI बड़े-बड़े सवालों के जवाब देने के साथ चप्पल को ढूंढने जैसे काम भी करेगा. तो वहीं सबसे अलग एक यूजर लिखता है कि GEN-Z जनरेशन इतनी आलसी है कि चप्पल ढूंढने जैसे काम भी ChatGPT से करवा रही है.

यह भी पढ़ें: अब लड्डू के लिए आंदोलन? जेन अल्फा का भाषण सुन दहशत में स्कूल प्रशासन

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Mahakal Temple Ujjain ChatGPT VIRAL VIDEO Lost Sleeper Find By AI ChatGPT Finds Lost Shoes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
ChatGPT Finds Lost Shoes: बंदे को 100 सलाम! ChatGPT से ढूंढी महाकाल मंदिर में खोई चप्पल
बंदे को 100 सलाम! ChatGPT से ढूंढी महाकाल मंदिर में खोई चप्पल
ट्रेंडिंग
Viral Old Man Dance Video: हसीनाओं संग डांस करते दादा जी का वीडियो वायरल, यूजर्स ले रहे मजे
हसीनाओं संग डांस करते दादा जी का वीडियो वायरल, यूजर्स ले रहे मजे
ट्रेंडिंग
Viral Video: अब लड्डू के लिए आंदोलन? जेन अल्फा का भाषण सुन दहशत में स्कूल प्रशासन
अब लड्डू के लिए आंदोलन? जेन अल्फा का भाषण सुन दहशत में स्कूल प्रशासन
ट्रेंडिंग
रूस में सैनिकों से क्यों शादी करना चाह रहीं लड़कियां? काला सच आया सामने
रूस में सैनिकों से क्यों शादी करना चाह रहीं लड़कियां? काला सच आया सामने
Advertisement

वीडियोज

Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नितिन नवीन की नई टीम में कौन शामिल? विनोद तावड़े समेत ये 3 नाम तय
नितिन नवीन की नई टीम में कौन शामिल? विनोद तावड़े समेत ये 3 नाम तय
झारखंड
छात्रों के आगे झुकी झारखंड सरकार! 14वीं JPSC परीक्षा होगी रद्द 
छात्रों के आगे झुकी झारखंड सरकार! 14वीं JPSC परीक्षा होगी रद्द 
बॉलीवुड
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
स्पोर्ट्स
क्रिकेट में 10000 रन और 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में एक पाकिस्तानी
क्रिकेट में 10000 रन और 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में एक पाकिस्तानी
इंडिया
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
इंडिया
PM मोदी से मिले महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, बताया क्या हुई बात
PM मोदी से मिले महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, बताया क्या हुई बात
एग्रीकल्चर
Best Soil for Crops: मिट्टी का रंग बताता है खासियत, जानें काली-लाल और पीली मिट्टी का फर्क
मिट्टी का रंग बताता है खासियत, जानें काली-लाल और पीली मिट्टी का फर्क
ट्रेंडिंग
Viral Old Man Dance Video: हसीनाओं संग डांस करते दादा जी का वीडियो वायरल, यूजर्स ले रहे मजे
हसीनाओं संग डांस करते दादा जी का वीडियो वायरल, यूजर्स ले रहे मजे
ABP NEWS
Viral Video: रोज़ किसी खतरे का सामना करने जैसा है बच्चों का स्कूल जाना!
Viral Video: रोज़ किसी खतरे का सामना करने जैसा है बच्चों का स्कूल जाना!
ABP NEWS
Birbhum Hotel Fire : बीरभूम में होटल बना आग का गोला, 5 की मौत!
Birbhum Hotel Fire : बीरभूम में होटल बना आग का गोला, 5 की मौत!
ABP NEWS
Shehzad Poonawalla Resigns BJP : शहजाद पूनावाला का BJP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा।
Shehzad Poonawalla Resigns BJP : शहजाद पूनावाला का BJP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा।
ABP NEWS
Viral Video : NH 9 पर कांवड़ियों के डीजे में आग, तुरंत बुझाई गई!
Viral Video : NH 9 पर कांवड़ियों के डीजे में आग, तुरंत बुझाई गई!
ABP NEWS
Brahmani River Overflow : 300 स्कूली बच्चों ने बाढ़ के पानी के बीच स्कूल में काटी रात!
Brahmani River Overflow : 300 स्कूली बच्चों ने बाढ़ के पानी के बीच स्कूल में काटी रात!
Embed widget