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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग14 अगस्त पर पाकिस्तान में बजा भारतीय देशभक्ति गीत, स्टेज पर बच्चे ने किया परफॉर्म

14 अगस्त पर पाकिस्तान में बजा भारतीय देशभक्ति गीत, स्टेज पर बच्चे ने किया परफॉर्म

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अक्षय कुमार की मशहूर फिल्म केसरी का मशहूर गाना ओ मेरी जमीं बज रहा है. हैरानी की बात ये है कि वीडियो पाकिस्तान का है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Aug 2026 04:56 PM (IST)
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पाकिस्तान, वो मुल्क जो भारत का पड़ोसी है और भारत से एक दिन पहले ही उसे आजादी मिली थी. भारत की तरह पाकिस्तान में भी आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है. फर्क केवल 14-15 का है. ऐसे में इस 14 अगस्त पर पाकिस्तान से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. यहां आजादी के जश्न वाले दिन एक स्कूल में भारत का देशभक्ति गीत किसी ने बजा दिया जिस पर एक स्कूली बच्चे ने जोरदार प्रस्तुति दी. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पाकिस्तान में बजा भारतीय देशभक्ति गीत

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अक्षय कुमार की मशहूर फिल्म केसरी का मशहूर गाना ओ मेरी जमीं बज रहा है. हैरानी की बात ये है कि वीडियो पाकिस्तान का है और मौका 14 अगस्त का जहां पाकिस्तान की आजादी का जश्न मनाया जा रहा है. वीडियो में एक 7-8 साल का स्कूली बच्चा है जिसने सेना की ड्रेस पहनी हुई है और वो केसरी फिल्म के ओर मेरी जमीं गाने पर डांस करता दिख रहा है. बच्चा गाने के एक एक बोल को अपने डांस स्टेप्स के जरिए लोगों के सामने जाहिर कर रहा है. वीडियो में उसका परफॉर्मेंस देखकर स्टेज के से नीचे बैठे लोग जोरदार हूटिंग करते हुए तालियां बजाते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं.

स्टेज पर बच्चे ने दिया परफॉर्मेंस

वीडियो में एक लड़की हाथ में पाकिस्तान का झंडा लेकर स्टेज पर खड़े होती है और बच्चे के पीछे गाने की धुन के साथ उसे लहराती दिखाई दे रही है. ये देखना वाकई हैरानी भरा है कि भारत के देशभक्ति गीत पर पाकिस्तान में परफॉर्मेंस दी जा रही है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स ने ले लिए पाकिस्तान के मजे

वीडियो को @choga_don नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो UNO रिवर्स हो गया भाई. एक और यूजर ने लिखा...ये केसरी नहीं सब्ज रंग है पाकिस्तानियों. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पाकिस्तान को दोबारा आजाद होने की जरूरत है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 04:56 PM (IST)
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