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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: शौक शौक में खा लिया जोलो चिप्स, पापा की परी की हालत हुई खराब

Video: शौक शौक में खा लिया जोलो चिप्स, पापा की परी की हालत हुई खराब

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक खूबसूरत सी लड़की घर में बैठी कैमरा ऑन करती है और खुद को जोलो चिप्स का चैलेंज देती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Aug 2026 02:30 PM (IST)
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जोलो चिप्स, नाम तो आपने सुना ही होगा. लोग स्वाद के लिए नहीं बल्कि इस चिप्स को चैलेंज के लिए खाते हैं. मार्केट में मिलने वाले ये 5 ग्राम का चिप्स अगर कोई बिना तैयारी खाले तो उसकी हालत खराब होना तय है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की मजे मजे में जोलो चिप्स का चैलेंज कर लेती है, लेकिन इसका जो परिणाम उसे भुगतना पड़ता है वो बड़ा खतरनाक और मजेदार होता है.

मजे मजे में खा लिए जोलो चिप्स, पापा की परी की हुई हालत खराब

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक खूबसूरत सी लड़की घर में बैठी कैमरा ऑन करती है, जोलो चिप्स हाथ में लेती है और कहती है कि आज हम जोलो चिप्स का चैलेंज करने जा रहे हैं. लेकिन जैसे ही वो जोलो चिप्स खाती है वैसे ही उसकी हालत खराब हो जाती है जो वीडियो के अगले हिस्से में दिखाया गया है.

 
 
 
 
 
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रोते हुए बोली, अब कभी नहीं खाऊंगी

वीडियो में दिखता है कि जोलो चिप्स खाने के बाद लड़की जोर जोर से रोने लगती है और जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है मानों उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो. रोते हुए वो बोलती है कि आज के बाद कभी जोलो चिप्स नहीं खाऊंगी. उसकी हालात देखकर साफ पता लग रहा है कि उसने शौक ही शौक में बहुत बड़ी गलती कर दी है.

क्यों इतना तीखा होता है जोलो चिप्स

जोलो चिप्स दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों के मिश्रण से तैयार किया जाता है. मुख्य रूप से इसमें कैरोलिना रीपर और भूत जोलोकिया मिर्च के अर्क का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा, इसमें मक्का, कैनोला तेल, खाद्य नमक और Activated Charcoal होता है, जिससे चिप्स का रंग काला दिखता है. इसमें मौजूद कैप्साइसिन की अत्यधिक मात्रा के कारण इसे खाने पर शरीर में तीव्र जलन, पेट में गंभीर दर्द, मतली और सांस लेने में तकलीफ जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसके सेवन से होने वाले जोखिमों के प्रति चेतावनी दी है.

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यूजर्स बोले, अब दीदी कभी नहीं करेगी ऐसी हरकत

वीडियो को jasnoorr.__ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...रोते हुए भी दीदी खूबसूरत लग रही है. एक और यूजर ने लिखा...अब दीदी कभी इस तरह के चैलेंज नहीं करेगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आपको लस्सी पी लेना चाहिए इससे तेजी से जलन कम होती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Aug 2026 02:30 PM (IST)
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