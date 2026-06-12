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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: दीदी तो धुरंधर निकलीं... 5 फीट लंबे कोबरा को ऐसा पकड़ा जैसे रस्सी... वीडियो देख फूल जाएगी सांस 

Viral Video: दीदी तो धुरंधर निकलीं... 5 फीट लंबे कोबरा को ऐसा पकड़ा जैसे रस्सी... वीडियो देख फूल जाएगी सांस 

Women Catches Snake Viral Video: एक वीडियो में एक महिला बिना किसी डर के लंबे सांप को हाथ में पड़कर रेस्क्यू करती है. उसे देखकर लोगों की सांसे अटक गई.

By : कविता गाडरी | Updated at : 12 Jun 2026 03:25 PM (IST)
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Women Catches Snake Viral Video: सांपों का नाम सुनते ही अच्छे-अच्छों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक महिला बिना किसी डर के लंबे सांप को हाथ में पड़कर रेस्क्यू करते नजर आती है. उसे देखकर लोगों के सांसे अटक गई. वीडियो में महिला बिना किसी घबराहट के सांप को कंट्रोल करते हुए दिखाई देती है. जबकि आसपास मौजूद लोग दूर खड़े होकर यह नजारा अपने कमरे में कैद कर रहे होते हैं. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया. 

महिला ने पकड़ा 5 फीट लंबा कोबरा 

वायरल वीडियो में एक महिला लंबे सांप को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पड़ती दिखाई देती है. सांप का आकार देखकर पता चलता है कि वह सांप कोबरा है, इसके बावजूद महिला बिना घबराए उसे सुरक्षित तरीके से संभालती नजर आती है. वीडियो देखने वालों के लिए यह नजारा किसी फिल्म के सीन से कम नहीं है. जहां आम लोग सांप को देखते ही दूर भाग जाते हैं, वहीं यह महिला उसे पकड़ कर रेस्क्यू करती दिखाई देती है. महिला काफी देर तक तो सांप को संभालने की कोशिश करती है, इस दौरान सांप महिला के शरीर पर चिपकता हुआ भी दिखाई देता है. इसके बाद वह महिला उस सांप को संभालते हुए एक डिब्बे में भर देती है. वहीं वीडियो में महिला के चेहरे पर डर बिल्कुल नहीं दिख रहा था, जिससे लोग और हैरान हो गए और यह वीडियो देखकर कई लोग महिला की तारीफ भी कर रहे हैं. 

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सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन 

यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग महिला की बहादुरी को लेकर अलग-अलग राय दे रहे हैं. कुछ यूजर्स कहना है कि यह सांप जहरीला नहीं है, इसलिए महिला इतनी निडर नजर आ रही है. एक यूजर ने वीडियो देखकर कमेंट किया विषैला सांप नहीं है, नहीं तो अब तक दीदी हॉस्पिटल या फिर भगवान के पास होती. वहीं दूसरे ने कमेंट किया इनको तरीका आता है सांप पकड़ने का तभी इतनी आसानी से रेस्क्यू कर रही है. एक और यूजर कमेंट करता है लगता है काटने वाला सांप नहीं है, इसलिए इतना निर्भीक होकर पकड़े हुए हैं. वहीं एक और यूजर ने लिखा कैमरे के पीछे खड़े लोग तर-तर कांप रहे होंगे और यहां दीदी इसे ऐसे पकड़ रही है जैसे कोई खिलौना हो. दूसरे यूजर ने कमेंट किया गजब मानना पड़ेगा बिल्कुल डर नहीं है. वहीं एक और यूजर ने सांप की जानकारी देते हुए कहां यह रेट स्नेक नाम का सांप है लंबाई और मोटाई की वजह से डरावना लगता है, लेकिन यह जहरीला नहीं होता अगर कभी काट भी ले तो जान का खतरा नहीं होता.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 12 Jun 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Snake Video Cobra Rescue Video Women Catches Snake Viral Video Snake Rescue Women Viral Snake Rescue Video
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