दीदी तो धुरंधर निकलीं... 5 फीट लंबे कोबरा को ऐसा पकड़ा जैसे रस्सी... वीडियो देख फूल जाएगी सांस 

Women Catches Snake Viral Video: सांपों का नाम सुनते ही अच्छे-अच्छों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक महिला बिना किसी डर के लंबे सांप को हाथ में पड़कर रेस्क्यू करते नजर आती है. उसे देखकर लोगों के सांसे अटक गई. वीडियो में महिला बिना किसी घबराहट के सांप को कंट्रोल करते हुए दिखाई देती है. जबकि आसपास मौजूद लोग दूर खड़े होकर यह नजारा अपने कमरे में कैद कर रहे होते हैं. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया.

महिला ने पकड़ा 5 फीट लंबा कोबरा

वायरल वीडियो में एक महिला लंबे सांप को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पड़ती दिखाई देती है. सांप का आकार देखकर पता चलता है कि वह सांप कोबरा है, इसके बावजूद महिला बिना घबराए उसे सुरक्षित तरीके से संभालती नजर आती है. वीडियो देखने वालों के लिए यह नजारा किसी फिल्म के सीन से कम नहीं है. जहां आम लोग सांप को देखते ही दूर भाग जाते हैं, वहीं यह महिला उसे पकड़ कर रेस्क्यू करती दिखाई देती है. महिला काफी देर तक तो सांप को संभालने की कोशिश करती है, इस दौरान सांप महिला के शरीर पर चिपकता हुआ भी दिखाई देता है. इसके बाद वह महिला उस सांप को संभालते हुए एक डिब्बे में भर देती है. वहीं वीडियो में महिला के चेहरे पर डर बिल्कुल नहीं दिख रहा था, जिससे लोग और हैरान हो गए और यह वीडियो देखकर कई लोग महिला की तारीफ भी कर रहे हैं.

यह दीदी कितनी बहादुर हैं।

इनको थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है।

यह वास्तव में धुरंधर है। pic.twitter.com/PV9DIEHEo1 — Pooja dhakad ❤️ (@Poojadhkd) June 7, 2026

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सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग महिला की बहादुरी को लेकर अलग-अलग राय दे रहे हैं. कुछ यूजर्स कहना है कि यह सांप जहरीला नहीं है, इसलिए महिला इतनी निडर नजर आ रही है. एक यूजर ने वीडियो देखकर कमेंट किया विषैला सांप नहीं है, नहीं तो अब तक दीदी हॉस्पिटल या फिर भगवान के पास होती. वहीं दूसरे ने कमेंट किया इनको तरीका आता है सांप पकड़ने का तभी इतनी आसानी से रेस्क्यू कर रही है. एक और यूजर कमेंट करता है लगता है काटने वाला सांप नहीं है, इसलिए इतना निर्भीक होकर पकड़े हुए हैं. वहीं एक और यूजर ने लिखा कैमरे के पीछे खड़े लोग तर-तर कांप रहे होंगे और यहां दीदी इसे ऐसे पकड़ रही है जैसे कोई खिलौना हो. दूसरे यूजर ने कमेंट किया गजब मानना पड़ेगा बिल्कुल डर नहीं है. वहीं एक और यूजर ने सांप की जानकारी देते हुए कहां यह रेट स्नेक नाम का सांप है लंबाई और मोटाई की वजह से डरावना लगता है, लेकिन यह जहरीला नहीं होता अगर कभी काट भी ले तो जान का खतरा नहीं होता.

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