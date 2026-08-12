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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपहाड़ से गिरा भारीभरक पत्थर बस से टकराया, सामने आया तबाही का वीडियो

पहाड़ से गिरा भारीभरक पत्थर बस से टकराया, सामने आया तबाही का वीडियो

वीडियो की शुरुआत में पहाड़ी रास्ता दिखाई देता है और सड़क के एक तरफ भारी मात्रा में पत्थर और मलबा नजर आता है. इसी दौरान ऊपर से तेज आवाज और धूल के बीच एक बड़ा पत्थर नीचे की तरफ आता दिखाई देता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Aug 2026 02:31 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पहाड़ से टूटकर गिरा एक बेहद भारी-भरकम पत्थर सड़क से गुजर रही एक बस से जा टकराता है. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि बस का अगला और बीच का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होता दिखाई देता है. वीडियो में जिस आकार का पत्थर नजर आ रहा है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कोई छोटा-मोटा बोल्डर नहीं, बल्कि कई टन वजनी विशाल चट्टान का हिस्सा रहा होगा. घटना का वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे कुछ ही सेकंड में पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर आ गिरा हो. घटना नेपाल की बताई जा रही है, हालांकि उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसकी सटीक जगह, तारीख और बस में यात्रियों की मौजूदगी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

अचानक पहाड़ से नीचे आया मौत जैसा पत्थर

वीडियो की शुरुआत में पहाड़ी रास्ता दिखाई देता है और सड़क के एक तरफ भारी मात्रा में पत्थर और मलबा नजर आता है. इसी दौरान ऊपर से तेज आवाज और धूल के बीच एक बड़ा पत्थर नीचे की तरफ आता दिखाई देता है. कुछ ही पल बाद यह विशाल पत्थर सड़क पर मौजूद बस से टकरा जाता है. टक्कर के बाद वहां धूल का ऐसा गुबार उठता है कि कुछ समय के लिए पूरा रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है. आसपास मौजूद लोग भी इस अचानक हुई घटना से घबराए हुए नजर आते हैं. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक पत्थर गिरने की घटनाएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं, यह वीडियो उसका डरावना उदाहरण दिखाई देता है.

 
 
 
 
 
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टक्कर इतनी भयंकर कि बस का निकल गया कचूमर

सबसे हैरान करने वाली बात बस की हालत है. विशाल पत्थर के टकराने के बाद बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है और उसका ढांचा तक दबा हुआ नजर आता है. वीडियो में बस सड़क के किनारे खतरनाक स्थिति में दिखाई देती है, जबकि भारी पत्थर टक्कर के बाद नीचे खाई की तरफ जा गिरा. गनीमत यह रही कि बस सीधे खाई में नहीं गई, वरना हादसा और भी ज्यादा भयानक हो सकता था. फिलहाल यह साफ नहीं है कि घटना के समय बस में कितने यात्री मौजूद थे या कोई व्यक्ति घायल हुआ या नहीं. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर दहशत में लोग

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इसे देखकर हैरान हैं. लोग लगातार इस घटना को शेयर कर रहे हैं और पहाड़ी सड़कों पर सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि वीडियो में पत्थर का आकार देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस के सामने अचानक इतनी बड़ी चट्टान आ जाए तो बचने का मौका लगभग नहीं के बराबर होता है. कुछ लोगों ने इसे "कुछ सेकंड में बदल गई पूरी तस्वीर" जैसा बताया, जबकि कई यूजर्स ने कहा कि बस का खाई में न गिरना अपने आप में बड़ी राहत की बात है. कुछ लोगों ने पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करते समय भूस्खलन वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील भी की है.

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एक पल की चूक और हो सकता था बड़ा हादसा

इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में सफर की मुश्किलों को सामने ला दिया है. पहाड़ों पर बारिश, कमजोर चट्टानों और भूस्खलन की वजह से कई बार ऊपर से अचानक पत्थर गिरने लगते हैं और सड़क पर मौजूद वाहन चालकों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता. इस वीडियो में भी सबसे डराने वाली बात यही है कि विशाल पत्थर के गिरने और बस से टकराने के बीच बेहद कम समय दिखाई देता है. फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर लोगों के बीच तरह-तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन घटना की सही जगह, बस में यात्रियों की संख्या और नुकसान से जुड़ी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, तो वहीं कई लोग वीडियो को एआई भी बता रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Aug 2026 02:31 PM (IST)
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