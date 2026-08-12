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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'विकास पगला गया है' जेवर एयरपोर्ट पर भरा पानी, यूजर्स ने ले लिए मजे

'विकास पगला गया है' जेवर एयरपोर्ट पर भरा पानी, यूजर्स ने ले लिए मजे

दरअसल, सोशल मीडिया पर लोग जेवर एयरपोर्ट के कई सारे अलग अलग वीडियो शेयर कर रहे हैं जिनमें एयरपोर्ट कर्मचारी एयरपोर्ट परिसर में वाइपर लेकर पानी साफ करते दिखाई दे रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Aug 2026 10:13 AM (IST)
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जेवर एयरपोर्ट जिसे हाल ही में सरकार ने आम लोगों के लिए खोला था और पहली हवाई यात्रा उन किसानों को कराई गई थी जिनसे जमीन खरीदकर सरकार ने इसे बनाया था वो पहली ही बार में भारी बारिश की भेंट चढ़ गया है. जिसके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और यूजर्स मजे लेते हुए तरह तरह के सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं. जी हां, लगभग 5 महीने पहले उद्घाटन किए गए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार को ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश के बाद पानी भर गया जिसके बाद घटिया इंजीनियरिंग और जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.

5 महीने पहले बने जेवर एयरपोर्ट पर बारिश से हुए दुर्दशा

दरअसल, सोशल मीडिया पर लोग जेवर एयरपोर्ट के कई सारे अलग अलग वीडियो शेयर कर रहे हैं जिनमें एयरपोर्ट कर्मचारी एयरपोर्ट परिसर में वाइपर लेकर पानी साफ करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में एयरपोर्ट का नया नवेला लुक तो लोगों को लुभा रहा है लेकिन जैसे ही नजरें फर्श पर जा रही हैं सब कुछ गुड़ गोबर होता दिखाई देने लग रहा है. इसके अलावा पार्किंग क्षेत्र के पास पानी जमा होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में पार्किंग क्षेत्र के पास भारी मात्रा में जलभराव देखा जा सकता है और एयरपोर्ट कर्मचारी उसे निकालने का काम करते दिखाई दे रहे हैं. 

जलभराव के वीडियो वायरल

आपको ये भी बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी भरने की वजह कम समय में हुई ज्यादा बारिश है. जिसके बाद टर्मिनल को पार्किंग से जोड़ने वाले रास्कते पर भारी पानी जमा होना शुरू हो गया. हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया है कि टीमों ने तुरंत कार्रवाई की और 30 मिनट के अंदर सारा पानी बाहर निकाल दिया गया. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, विकास पगला गया है

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया जा रहा है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....विकास पगला गया है. एक और यूजर ने लिखा...बारिश में कचरे के साथ साथ विकास भी बहता दिखाई दे रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...घटिया इंजीनियरिंग का नजारा है ये. देश में कब बंद होगा ये सब.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Aug 2026 10:13 AM (IST)
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