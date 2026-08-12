'विकास पगला गया है' जेवर एयरपोर्ट पर भरा पानी, यूजर्स ने ले लिए मजे
दरअसल, सोशल मीडिया पर लोग जेवर एयरपोर्ट के कई सारे अलग अलग वीडियो शेयर कर रहे हैं जिनमें एयरपोर्ट कर्मचारी एयरपोर्ट परिसर में वाइपर लेकर पानी साफ करते दिखाई दे रहे हैं.
जेवर एयरपोर्ट जिसे हाल ही में सरकार ने आम लोगों के लिए खोला था और पहली हवाई यात्रा उन किसानों को कराई गई थी जिनसे जमीन खरीदकर सरकार ने इसे बनाया था वो पहली ही बार में भारी बारिश की भेंट चढ़ गया है. जिसके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और यूजर्स मजे लेते हुए तरह तरह के सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं. जी हां, लगभग 5 महीने पहले उद्घाटन किए गए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार को ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश के बाद पानी भर गया जिसके बाद घटिया इंजीनियरिंग और जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.
5 महीने पहले बने जेवर एयरपोर्ट पर बारिश से हुए दुर्दशा
दरअसल, सोशल मीडिया पर लोग जेवर एयरपोर्ट के कई सारे अलग अलग वीडियो शेयर कर रहे हैं जिनमें एयरपोर्ट कर्मचारी एयरपोर्ट परिसर में वाइपर लेकर पानी साफ करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में एयरपोर्ट का नया नवेला लुक तो लोगों को लुभा रहा है लेकिन जैसे ही नजरें फर्श पर जा रही हैं सब कुछ गुड़ गोबर होता दिखाई देने लग रहा है. इसके अलावा पार्किंग क्षेत्र के पास पानी जमा होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में पार्किंग क्षेत्र के पास भारी मात्रा में जलभराव देखा जा सकता है और एयरपोर्ट कर्मचारी उसे निकालने का काम करते दिखाई दे रहे हैं.
कुछ महीने पहले जेवर के एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने किया था— Samajwadi Party Media Cell (@mediacellsp) August 11, 2026
भाजपा सरकार में एयरपोर्ट की दुर्दशा हो गई है
भाजपा सरकार में हुए निर्माण कार्य अधोमानक और भ्रष्टाचार युक्त हैं जिसके कारण जनता का पैसा का सत्यानाश हुआ है pic.twitter.com/FC17DE6nrw
जलभराव के वीडियो वायरल
आपको ये भी बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी भरने की वजह कम समय में हुई ज्यादा बारिश है. जिसके बाद टर्मिनल को पार्किंग से जोड़ने वाले रास्कते पर भारी पानी जमा होना शुरू हो गया. हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया है कि टीमों ने तुरंत कार्रवाई की और 30 मिनट के अंदर सारा पानी बाहर निकाल दिया गया. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
यह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित जेवर एयरपोर्ट है।— SANTOSH YADAV (@SANTOSHYAD51199) August 12, 2026
इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने मिलकर 15 जून 2026 को किया था।
इसकी कुल लागत 30000 करोड़ है।
फिर भी उद्घाटन के 2 महीने बाद ही इसमें पानी भर गया। और 30000 करोड़ चुल्लू भर पानी में डूब… pic.twitter.com/0qd3JxBMqe
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यूजर्स बोले, विकास पगला गया है
वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया जा रहा है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....विकास पगला गया है. एक और यूजर ने लिखा...बारिश में कचरे के साथ साथ विकास भी बहता दिखाई दे रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...घटिया इंजीनियरिंग का नजारा है ये. देश में कब बंद होगा ये सब.
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