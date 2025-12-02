क्रिकेट की दुनिया में जब भी लंबी हिट्स, ताबड़तोड़ छक्कों और धमाकेदार बल्लेबाजी की बात होती है, तब दो नाम सबसे पहले सामने आते हैं. जो भारत के हिटमैन रोहित शर्मा और पाकिस्तान के बूम-बूम शाहिद अफरीदी हैं. सालों से fans के बीच यह बहस चलती रही है कि असली सिक्सर किंग कौन है, अफरीदी के लंबे-लंबे छक्के दुनिया भूल नहीं सकती, वहीं रोहित शर्मा की टाइमिंग, क्लीन हिटिंग और मैदान के बाहर तक गेंद भेजने की कला का जवाब भी किसी के पास नहीं है.

हालांकि, रांची में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले ने इस बहस को पहले से कहीं ज्यादा गर्म कर दिया. जैसे ही रोहित शर्मा ने अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया किसी ने रोहित को क्रिकेट का असली सिक्स किंग बताया, तो किसी ने कहा कि अफरीदी का खेलने का अंदाज ही अलग था. अब दोनों देशों के फैंस अपनी-अपनी बातों पर अड़ गए.

रोहित शर्मा ने तोड़ा शाहिद अफरीदी का बड़ा रिकॉर्ड

रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले गए इस मैच में रोहित शर्मा ने वह कर दिखाया, जिसका इंतजार उनके फैंस सालों से कर रहे थे. उन्हें पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के वनडे में सर्वाधिक छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ 3 छक्कों की जरूरत थी और रोहित ने बिल्कुल वैसा ही किया, 20वें ओवर में मार्को जानसेन की गेंद पर लगाया गया उनका तीसरा छक्का इतिहास बन गया. इसी छक्के के साथ उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज का खिताब अपने नाम कर लिया. रोहित शर्मा के वनडे छक्के 352 हैं. वहीं शाहिद अफरीदी के वनडे छक्के 351 हैं. अफरीदी ने यह 398 मैचों में किया था, जबकि रोहित ने 277 मैचों में ही यह मुकाम पा लिया यही बात फैंस के बीच बहस का बड़ा कारण बनी.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल, कौन है असली Sixer King?

जैसे ही यह रिकॉर्ड टूटा, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फैंस भिड़ गए. कुछ फैंस ने कहा रोहित शर्मा बेस्ट सिक्स हिटर, टाइमिंग का बादशाह. वहीं पाकिस्तानी फैंस बोले अफरीदी जैसा पावर हिटर कोई नहीं हुआ. कई लोगों ने कहा कि रोहित ने कम मैचों में यह रिकॉर्ड बनाकर खुद को आगे साबित किया तो कुछ ने अफरीदी की स्ट्राइक रेट और मैच फिनिश करने की क्षमता की तारीफ की, बहस इतनी तेज हुई कि पूरा सोशल मीडिया रोहित VS अफरीदी से भर गया.

