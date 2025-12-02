रात का अंधेरा, ऊपर आसमान में घना सन्नाटा और नीचे बहती तेज धारा वाली नदी. एक टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में नाव पर बैठे कुछ लड़के जिंदगी का रोमांच तलाशते हुए आगे बढ़ रहे थे. लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह रात एक ऐसी दहशत भरी घटना दिखा देगी जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. शांत दिखने वाला पानी अचानक हलचल करने लगा और कुछ ही दूरी पर एक मगरमच्छ सतह पर उभर आया. नाव में बैठे लड़कों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं. लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इंटरनेट को हैरान कर दिया.

रात को नाव के पास तैरकर आया मगरमच्छ

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक देर रात नाव पर बैठकर नदी पार कर रहे हैं. वीडियो की शुरुआत में माहौल पूरी तरह शांत होता है और सिर्फ पानी की आवाज सुनाई देती है. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पानी में एक भारी हरकत देखने को मिलती है जिसके बाद युवक एक-दूसरे को सचेत करने लगते हैं. अचानक रोशनी की झलक में पता चलता है कि पानी में एक बड़ा मगरमच्छ उनकी नाव के बिल्कुल करीब तैर रहा है.

मगरमच्छ हमला करता उससे पहले लड़के ने कर दिया हमला

वीडियो में साफ दिख रहा है कि नाव पर मौजूद लड़कों में एक युवक अचानक खड़ा हो जाता है और बिना कुछ सोचे सीधे पानी में छलांग लगा देता है. यह नजारा देखते ही नाव पर मौजूद बाकी लड़के घबरा जाते हैं और उसे वापस आने के लिए चिल्लाते हैं. लेकिन युवक उस दैत्याकार मगरमच्छ की ओर तैरना शुरू कर देता है. आसपास घुप्प अंधेरा था और सिर्फ मोबाइल की लाइट से पानी चमक रहा था.

पूंछ पकड़ी और नाव में खींच लाया जिंदा दरिंदा

अगले ही सीन में युवक मगरमच्छ की पूंछ पकड़ लेता है. पानी में तेज हड़कंप मच जाता है क्योंकि मगरमच्छ खुद को छुड़ाने के लिए जोरदार छटपटाने लगता है. लेकिन युवक किसी तरह संतुलन बनाकर उसे काबू में रखने की कोशिश करता है. वीडियो में लड़कों की डरी हुई आवाजें भी सुनाई देती हैं जो लगातार चिल्ला रहे हैं कि वह बाहर आ जाए. कुछ सेकंड तक संघर्ष चलने के बाद युवक किसी तरह मगरमच्छ को किनारे मोड़ता है और धीरे-धीरे नाव की तरफ तैरता हुआ आता है. नाव के पास पहुंचते ही लड़के मिलकर मगरमच्छ को खींचकर नाव पर चढ़ा लेते हैं.

यूजर्स रह गए हैरान

वीडियो को Oswaldo PansabolaTeam नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...किस तरह के लोग हैं भाई, इन्हें डर भी नहीं लगता क्या. एक और यूजर ने लिखा....पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लेते भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दुनिया का सबसे खतरनाक जीव इंसान है.

