Video: सड़क पर अंधाधुंध दौड़ाई कार, स्कूटी सवार कपल को मारी टक्कर, घिसटती गई महिला, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार कपल को साइड से टक्कर मार दी. हादसे में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 26 Oct 2025 11:10 AM (IST)
Preferred Sources

Road Accident: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिला. वीडियो में तेज रफ्तार कार स्कूटी सवार को जबरदस्त टक्कर मारती दिख रही है. टक्कर के बाद महिला घिसटती चली जाती है. वीडियो एक बाइकर ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है.

टक्कर से लड़की को आई गंभीर चोटें

टक्कर लगते ही स्कूटी पर सवार युवक और लड़की दोनों सड़क पर जोर से गिर पड़े. युवक ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उसे हल्की चोटें आईं, लेकिन लड़की को काफी गंभीर चोटें लगीं. वीडियो में देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद वह सड़क पर काफी देर तक दर्द से तड़पती रही, जबकि आसपास के लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े.

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि हादसे के बाद कार ड्राइवर बिना रुके वहां से अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गया. पीछे से आ रहे एक स्कूटी सवार के हेलमेट में लगे कैमरे में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में हादसे का पल बेहद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, कैसे तेज रफ्तार कार स्कूटी के बेहद पास से गुजरती है और टक्कर के साथ ही कपल नीचे गिर जाता है.

पुलिस ने वीडियो के आधार पर शुरू की तलाश

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे लापरवाह ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. कई लोगों ने यह भी लिखा कि अगर कार ड्राइवर थोड़ी सावधानी बरतता, तो यह हादसा टल सकता था. पुलिस ने वीडियो के आधार पर फरार कार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है.

Published at : 26 Oct 2025 11:10 AM (IST)
Social Media VIRAL VIDEO
