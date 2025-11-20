हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगऑल्टो और एक्टिवा में भयानक टक्कर! हवा में उछलकर गिरे स्कूटी सवार- वीडियो देख कांप जाएगी रूह

ऑल्टो और एक्टिवा में भयानक टक्कर! हवा में उछलकर गिरे स्कूटी सवार- वीडियो देख कांप जाएगी रूह

वीडियो में साफ दिखता है कि अल्टो और एक्टिवा आमने-सामने से टकराते हैं. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि एक्टिवा पर बैठे दोनों सवार सीधे हवा में उछल जाते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 20 Nov 2025 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर एक ऐसा दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी की भी सांस अटक जाएगी. सड़क पर चल रही आम रफ्तार अचानक कुछ ही सेकंड में मौत से मुलाकात जैसा सीन बना देती है. एक ओर हल्की रफ्तार से चल रही मारुति अल्टो और दूसरी ओर सामने से आती एक्टिवा दोनों के मिलने का तरीका इतना खौफनाक था कि देखने वाले दंग रह गए. वीडियो में इन दोनों वाहनों की खतरनाक टक्कर दिखाई गई है जिसके बाद नजारा सन्नाटे में बदल गया.

ऑल्टो और स्कूटी में हुई भयानक भिड़ंत

वीडियो में साफ दिखता है कि अल्टो और एक्टिवा आमने-सामने से टकराते हैं. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि एक्टिवा पर बैठे दोनों सवार सीधे हवा में उछल जाते हैं, मानो किसी फिल्म का स्टंट चल रहा हो, लेकिन फर्क बस इतना कि यह रियल लाइफ हादसा था. हवा में पैर पटकते हुए दोनों युवक सड़क किनारे जा गिरते हैं जिसके बाद आसपास मौजूद लोग हिल जाते हैं और दौड़कर उनकी ओर भागते हैं. देखने से ही समझ आ जाता है कि टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी. एक सेकंड में एक्टिवा हवाई हो गई और सवार कई फीट दूर जा गिरे.

उछलकर दूर जा गिरे स्कूटी सवार!

वीडियो में साफ दिख रहा है कि हादसा इतना भयानक था कि दोनों स्कूटी सवारों की हालत खराब हो गई और कार के परखच्चे उड़ गए. इसके अलावा स्कूटी आगे से पूरी तरह से तहस नहस होकर सड़क पर घिसते हुए गई. घटना उत्तर प्रदेश के झांसी की बताई जा रही है. पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे लेकर अब यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो

यूजर्स बोले, लापरवाही से गाड़ी चलाने का नतीजा यही होता है

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लापरवाही से गाड़ी चलाने का नतीजा. एक और यूजर ने लिखा...दोनों में से एक ने शराब पी हुई होगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दिल दहला देने वाला हादसा, मेरी तो रूह कांप गई.

यह भी पढ़ें: हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल

Published at : 20 Nov 2025 08:05 AM (IST)
Tags :
Accident In Jhansi TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
इंडिया
Nitish Kumar Political Journey: अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
क्रिकेट
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
Advertisement

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
इंडिया
Nitish Kumar Political Journey: अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
क्रिकेट
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 6: ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
TB Disease: टीबी की कितनी स्टेज होती हैं, किस स्टेज में इंसान का बचना होता है मुश्किल?
टीबी की कितनी स्टेज होती हैं, किस स्टेज में इंसान का बचना होता है मुश्किल?
जनरल नॉलेज
कितने में आती है चांगथांगी बकरी, जिसकी ऊन से बनती है पश्मीना शॉल?
कितने में आती है चांगथांगी बकरी, जिसकी ऊन से बनती है पश्मीना शॉल?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget