ऑल्टो और एक्टिवा में भयानक टक्कर! हवा में उछलकर गिरे स्कूटी सवार- वीडियो देख कांप जाएगी रूह

सोशल मीडिया पर एक ऐसा दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी की भी सांस अटक जाएगी. सड़क पर चल रही आम रफ्तार अचानक कुछ ही सेकंड में मौत से मुलाकात जैसा सीन बना देती है. एक ओर हल्की रफ्तार से चल रही मारुति अल्टो और दूसरी ओर सामने से आती एक्टिवा दोनों के मिलने का तरीका इतना खौफनाक था कि देखने वाले दंग रह गए. वीडियो में इन दोनों वाहनों की खतरनाक टक्कर दिखाई गई है जिसके बाद नजारा सन्नाटे में बदल गया.

ऑल्टो और स्कूटी में हुई भयानक भिड़ंत

वीडियो में साफ दिखता है कि अल्टो और एक्टिवा आमने-सामने से टकराते हैं. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि एक्टिवा पर बैठे दोनों सवार सीधे हवा में उछल जाते हैं, मानो किसी फिल्म का स्टंट चल रहा हो, लेकिन फर्क बस इतना कि यह रियल लाइफ हादसा था. हवा में पैर पटकते हुए दोनों युवक सड़क किनारे जा गिरते हैं जिसके बाद आसपास मौजूद लोग हिल जाते हैं और दौड़कर उनकी ओर भागते हैं. देखने से ही समझ आ जाता है कि टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी. एक सेकंड में एक्टिवा हवाई हो गई और सवार कई फीट दूर जा गिरे.

उछलकर दूर जा गिरे स्कूटी सवार!

वीडियो में साफ दिख रहा है कि हादसा इतना भयानक था कि दोनों स्कूटी सवारों की हालत खराब हो गई और कार के परखच्चे उड़ गए. इसके अलावा स्कूटी आगे से पूरी तरह से तहस नहस होकर सड़क पर घिसते हुए गई. घटना उत्तर प्रदेश के झांसी की बताई जा रही है. पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे लेकर अब यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, लापरवाही से गाड़ी चलाने का नतीजा यही होता है

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लापरवाही से गाड़ी चलाने का नतीजा. एक और यूजर ने लिखा...दोनों में से एक ने शराब पी हुई होगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दिल दहला देने वाला हादसा, मेरी तो रूह कांप गई.

