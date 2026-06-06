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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'ससुराल वालों ने लाइट काट दी!' फरारी की रफ्तार से दुल्हन ने एंट्री में लगाए ठुमके- यूजर्स ने ले ली मौज

Video: 'ससुराल वालों ने लाइट काट दी!' फरारी की रफ्तार से दुल्हन ने एंट्री में लगाए ठुमके- यूजर्स ने ले ली मौज

इस वीडियो के अंत में कुछ ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया की 'मीम सेना' एक्टिव हो गई और लोग मजे लेते हुए कह रहे हैं कि  "इतना तेज डांस ससुराल वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने लाइट ही काट दी."

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 06 Jun 2026 06:27 PM (IST)
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शादी-ब्याह का सीजन हो और डांस का तड़का न लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. आजकल शादियों में 'दुल्हन की एंट्री'सबसे खास होती है. कोई दुल्हन शर्माते हुए आती है, तो कोई फिल्मी स्टाइल में. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी दुल्हन का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने अपनी एंट्री पर फरारी की रफ्तार से ऐसे कड़क ठुमके लगाए कि पूरा पंडाल हिल गया. दुल्हन का साथ उसकी सहेलियों ने भी जमकर दिया. लेकिन इस वीडियो के अंत में कुछ ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया की 'मीम सेना' एक्टिव हो गई और लोग मजे लेते हुए कह रहे हैं कि  "इतना तेज डांस ससुराल वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने लाइट ही काट दी."

लहंगे में दुल्हन का गदर, सहेलियों ने भी जमाया रंग

वायरल हो रहे इस शानदार वीडियो में शादी का एक आलीशान मंडप सजा हुआ है. लाल रंग के भारी लहंगे और गहनों से सजी दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ बीच में खड़ी है. जैसे ही गाना बजता है, दुल्हन अपनी सहेलियों संग ताल से ताल मिलाकर जबरदस्त डांस करने लगती है. सहेलियां भी लहंगे और साड़ियों में दुल्हन के स्टेप्स मैच कर रही हैं. सबके चेहरे की स्माइल और एनर्जी देखने लायक है.

 
 
 
 
 
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ऐन मौके पर गुल हुई बत्ती, वीडियो वहीं खत्म!

वीडियो में सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, दुल्हन और उसकी सहेलियां पूरे स्वैग में ठुमके लगा रही थीं कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. वीडियो के बिल्कुल लास्ट में, जैसे ही डांस अपने पूरे शबाब पर पहुंचता है, अचानक शादी वाले घर की बत्ती गुल हो जाती है. चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और वीडियो वहीं अचानक खत्म हो जाता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: लिफ्ट मांगने के बहाने फोन चोरी! युवक ने पकड़ा तो सड़क पर हुआ हंगामा, जयपुर का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर जनता ने ली मौज  "ससुराल वालों का काम है ये."

यही वो पॉइंट था जहां से इंटरनेट यूजर्स ने मजे लेना शुरू कर दिया. बत्ती गुल होने वाले इस सीन को लोगों ने सीधे 'ससुराल वालों' से जोड़ दिया और कमेंट सेक्शन में फनी कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "दुल्हन ने इतनी फरारी की स्पीड में ठुमके लगाए कि ससुराल वालों को अपनी इज्जत खतरे में दिखाई दी, उन्होंने तुरंत पीछे से मेन स्विच ही गिरा दिया." दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "ससुराल वाले मन ही मन सोच रहे होंगे 'बहू को नचाने लाए हैं, स्टेज तोड़ने के लिए नहीं.' इसलिए लाइट काट दी."

यह भी पढ़ें: Viral Video: हमला अचानक हुआ... वाटर पार्क की स्लाइड पर मस्ती कर रही थीं दीदी, तभी पीछे से...देखें वीडियो

Published at : 06 Jun 2026 06:27 PM (IST)
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