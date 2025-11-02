Road Accident Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार को पीछे से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी. इस हादसे का वीडियो वाहन के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दूर जाकर गिरता है बाइक सवार

हालांकि, ये घटना कहां कि है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा गया है कि बाइक सवार व्यक्ति यू-टर्न लेता है और आगे जाकर उसको पीछे से आ रहा वाहन टक्कर मार देता है. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सड़क पर बुरी तरह गिर गया और उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई.

Two wheelers and their risk perception on the highways !! 💀☠️😦



No wonder they're the highest % of victims on the road in India !! pic.twitter.com/X7VhKzGiIE — DriveSmart🛡️ (@DriveSmart_IN) November 1, 2025

वीडियो में देखा गया कि टक्कर लगते ही उसकी बाइक कई हिस्सों में सड़क पर बिखर जाती है. बाइक सवार व्यक्ति सड़क पर बेहोश पड़ा होता है, जिसके बाद मौके पर मौजूद कुछ लोग दौड़कर बाइक सवार की मदद करने के लिए आते हैं. वो व्यक्ति को उठाने की कोशिश करते हैं.

लोगों ने हादसे को खतरनाक बताया

हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे में व्यक्ति की जान बची या नहीं और साथ ही पुलिस को घटना की सूचना दी गई या नहीं.वीडियो को देखकर हादसे की गंभीरता साफ तौर पर नजर आ रही है.

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने हादसे को खतरनाक बताया और हाईवे पर सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की बात कहीं. हाईवे पर ड्राइवर्स को बहुत सावधानी के साथ गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई केस रोजाना सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं.

