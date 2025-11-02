हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बाइक वाले ने लिया यू-टर्न, तेज रफ्तार बस ने कुचला, दूर जा गिरा शख्स, खौफनाक मंजर कैमरे में कैद

Video: बाइक वाले ने लिया यू-टर्न, तेज रफ्तार बस ने कुचला, दूर जा गिरा शख्स, खौफनाक मंजर कैमरे में कैद

Accident Viral Video: सोशल मीडिया पर एक भयावह हादसा वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार को पीछे से एक वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक कई हिस्सों में सड़क पर बिखर गई. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 Nov 2025 02:00 PM (IST)
Road Accident Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार को पीछे से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी. इस हादसे का वीडियो वाहन के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दूर जाकर गिरता है बाइक सवार

हालांकि, ये घटना कहां कि है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा गया है कि बाइक सवार व्यक्ति यू-टर्न लेता है और आगे जाकर उसको पीछे से आ रहा वाहन टक्कर मार देता है. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सड़क पर बुरी तरह गिर गया और उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई.

वीडियो में देखा गया कि टक्कर लगते ही उसकी बाइक कई हिस्सों में सड़क पर बिखर जाती है. बाइक सवार व्यक्ति सड़क पर बेहोश पड़ा होता है, जिसके बाद मौके पर मौजूद कुछ लोग दौड़कर बाइक सवार की मदद करने के लिए आते हैं. वो व्यक्ति को उठाने की कोशिश करते हैं.

लोगों ने हादसे को खतरनाक बताया

हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे में व्यक्ति की जान बची या नहीं और साथ ही पुलिस को घटना की सूचना दी गई या नहीं.वीडियो को देखकर हादसे की गंभीरता साफ तौर पर नजर आ रही है.

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने हादसे को खतरनाक बताया और हाईवे पर सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की बात कहीं. हाईवे पर ड्राइवर्स को बहुत सावधानी के साथ गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई केस रोजाना सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं.

Published at : 02 Nov 2025 02:00 PM (IST)
Tags :
Accident Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO
