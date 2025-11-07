Road Accident Viral Video: आंध्र प्रदेश के बापटला से एक भयावह सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर दिया है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया कि बाइक सवार शख्स एक बड़े से ट्रक के टकरा जाता, जिसके बाद वह सड़क पर बुरी तरह गिर जाता है. ये खतरनाक घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हादसे के बाद बाइक के पुर्जे सड़क पर बिखरे

वीडियो की शुरुआत में देखा गया रात के समय चौराहे पर एक तेज रफ्तार बाइक आती नजर आई और इसी दौरान सड़क के दूसरी साइड से एक बड़ा सा ट्रक आता नजर आता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक की स्पीड काफी तेज थी और वह सीधा ट्रक से टकरा जाती है.

⚠️ Speed thrills, but kills!



Overspeeding and reckless driving don’t just break traffic rules — they break lives, families, and futures.



ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని బాపట్లలో జరిగిన ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు యువకులు దుర్మరణం చెందారు.#FallowTrafficRules pic.twitter.com/HWT3Gl3Cz4 — V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC) November 6, 2025

टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार शख्स उछलकर सड़क पर गिर जाता है. उसकी बाइक भी हादसे में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. बाइक के कई पुर्जे सड़क पर बिखरे देखे जा सकते हैं. व्यक्ति सड़क पर पड़ा रहता है. इसी दौरान अन्य राहगीर दौड़कर उसकी मदद के लिए आगे आते हैं.

बाइक सवार की मौके पर मौत

हादसे में शख्स की जान चली गई. सीसीटीवी फुटेज को देखकर हादसे की गंभीरता देखी जा सकती है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे की सूचना पुलिस को दी गई या नहीं. वीडियो में ये भी देखा गया है कि बाइक सवार व्यक्ति ने हेलमेट भी नहीं पहना था. अगर हेलमेट पहना होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आ रहे हैं और साथ ही लोगों ने बाइक सवार की लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं.