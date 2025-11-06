हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: भोजपुरी ऑक्टोपस ठुमका मार के! बॉयफ्रेंड की फरमाइश पर लड़की ने बनाई अनोखी डिश

Video: भोजपुरी ऑक्टोपस ठुमका मार के! बॉयफ्रेंड की फरमाइश पर लड़की ने बनाई अनोखी डिश

Viral Video: इंटरनेट पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड की फरमाइश पर भोजपुरी स्टाइल ऑक्टोपस बनाती नजर आ रही है. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 06 Nov 2025 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: इंटरनेट पर कई वीडियोज वायरल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लोगों को काफी पसंद आते हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक स्पेशल डिश बनाती नजर आ रही है. वीडियो की शुरुआत में आवाज आती है. पूर्णिमा, क्या आप मेरे लिए भोजपुरी स्टाइल में ऑक्टोपस बना सकती हैं, जिस पर लड़की हां कहती हैं और उसके बाद शुरू हो जाता है भोजपुरी स्टाइल डिश बनना.

साड़ी पहन, देसी स्टाइल में बनाया ऑक्टोपस

वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि किचन में एक लड़की गुलाबी रंग की साड़ी पहने खड़ी है, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए भोजपुरी स्टाइल में ऑक्टोपस बनाने लगती है. सबसे पहले लड़की ऑक्टोपस को नमक वाले पानी में धोती है, फिर उसे अच्छे से उबालती है.

आगे प्याज को काटती है. लहसुन, अदरक को पीसती है. इसके बाद घर के सारे बेसिक मसाले डालती है. फिर ऑक्टोपस के टुकड़ों के साथ सारे मसालों को मिलाती है. फिर कुकर में पकाने रख देती है. लड़की की खुशी वीडियो में साफ तौर पर देखी जा सकती है कि अपने बॉयफ्रेंड की फरमाइश पर कितनी खुशी-खुशी काम कर रही है.

चावल के साथ भोजपुरी स्टाइल ऑक्टोपस सर्व किया

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि कुछ देर बाद डिश बनकर तैयार हो जाती है और लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए चावल के साथ ऑक्टोपस को सर्व करके लाती है, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड टेस्ट करता है और उसे बहुत मजेदार लगता है और वह लड़की की काफी तारीफ करता है.

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बड़े मजेदार कमेंट्स देखने को मिले लोगों ने कहा कि डांस के साथ डिश बनते देखने का कुछ अलग ही मजा था तो वहीं कुछ ने कहा कि कितने प्यार से अपने बॉयफ्रेंड के लिए बना रही है.

Published at : 06 Nov 2025 03:55 PM (IST)
