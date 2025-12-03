हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2 लाख की बाइक लेकर पहुंचा रैपिडो राइडर, देखकर लड़की का खुला रह गया मुंह- वीडियो वायरल

2 लाख की बाइक लेकर पहुंचा रैपिडो राइडर, देखकर लड़की का खुला रह गया मुंह- वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की अपने लिए ऑनलाइन बाइक टैक्सी बुक करती है और फिर उसके आने का इंतजार करने लगती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 03 Dec 2025 05:49 PM (IST)
रैपिडो राइड बुक करते वक्त आपने अक्सर देखा होगा कि राइड के लिए ऐसी बाइक्स आती हैं जो काफी सस्ती होती हैं और उनका माइलेज ऐसा होता है मानों वो पेट्रोल पीती नहीं केवल सूंघकर चलती है. सही भी है, माइलेज ज्यादा होगा तभी राइडर और कंपनी को भी फायदा होगा. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है जिसमें एक लड़की ने जब अपने लिए ऑनलाइन बाइक टैक्सी बुक की तो सामने आई गाड़ी को देखकर उसके होश फाख्ता हो गए. वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

2 लाख की बाइक लेकर पहुंचा रैपिडो राइडर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की अपने लिए ऑनलाइन बाइक टैक्सी बुक करती है और फिर उसके आने का इंतजार करने लगती है. इसके बाद जब राइडर बाइक लेकर आता है तो लड़की एक दम चौंक जाती है क्योंकि राइड के लिए जो बाइक आती है वो R15 है जिसकी भारत में ऑन रोड कीमत करीब 2 लाख रुपये है. राइडर बाइक को रोकता है और लड़की चेहरे पर चमक लिए बाइक की ओर बढ़ती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Purshotam Kumar (@gojo_rider)

बाइक देखते ही हैरान रह गई लड़की

बाइक के नजदीक आकर लड़की राइडर से पूछती है कि आप ही हो? इसके बाद राइडर जवाब देता है कि मैम मैं ही हूं. अब लड़की और ज्यादा खुश हो जाती है. हैरानी तो तब होती है जब लड़की बाइक पर बैठने से पहले कई बार बाइक को निहारती है और उसे हाथ लगाकर देखती है. इसके बाद राइडर लड़की को हेलमेट पहनने को देता है, और दोनों बाइक पर बैठकर रवाना हो जाते हैं.

यूजर्स ने पूछा, भाई बचता है भी है कुछ या नहीं

वीडियो को gojo_rider नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई ने तो भौकाल मचा दिया. एक और यूजर ने लिखा...अरे भाई, गजब कर दिए यार तुम तो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई बचता क्या होगा आपको? कितना माइलेज दे देती है ये.

Published at : 03 Dec 2025 05:49 PM (IST)
Embed widget