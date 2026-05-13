रील तो बनी नहीं रेल बन गई... एक्शन झाड़ रही लड़की का कैमरे के सामने हुआ पोपट, वीडियो वायरल

Viral Reel Video: आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाने का क्रेज लोगों के सिर पर चढ़ा रहता है. जिसमें कोई सड़क पर डांस करता नजर आता है तो कोई मेट्रो में एक्टिंग करते हुए वीडियो शूट करता दिख जाता है. इसी बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वायरल क्लिप में दो महिलाएं बड़े स्टाइल से सीढ़ियों से उतरते हुए वीडियो बना रही थीं. कैमरे के सामने दोनों का पूरा ध्यान अपने एक्सप्रेशन और एंट्री पर था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो गया जिसने पूरे वीडियो को मजेदार बना दिया. वही जिस अंदाज में लड़की खुद को फिल्मी हीरोइन की तरह दिखाने की कोशिश कर रही थी, उसी अंदाज ने उसे सोशल मीडिया पर मजाक का पात्र बना दिया. अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

एक्शन दिखाने के चक्कर में कैमरे के सामने हो गया ‘पोपट’

वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों महिलाएं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं. ऐसा लग रहा था जैसे किसी ट्रेंडिंग रील की शूटिंग चल रही हो. कैमरा एंगल, चलने का स्टाइल और चेहरे के एक्सप्रेशन सब कुछ काफी फिल्मी अंदाज में किया जा रहा था. लेकिन तभी अचानक महिला का बैलेंस बिगड़ गया और पूरा सीन ही बदल गया. वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि महिला ने सैंडल पहन रखी थी और सीढ़ियों से उतरते समय शायद उसी की वजह से उसका पैर फिसल गया. जिस रील को स्टाइलिश बनाने की कोशिश की जा रही थी, वही लोगों के लिए कॉमेडी कंटेंट बन गई. सोशल मीडिया यूजर्स अब इस वीडियो को देखकर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि “रील तो बनी नहीं, दीदी की रेल बन गई.” वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि “जब जरूरत से ज्यादा एक्शन झाड़ो, तो ऐसा ही होता है.” वीडियो की यही बात लोगों को सबसे ज्यादा एंटरटेन कर रही है.

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कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिए जमकर मजे

वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन भी मजेदार प्रतिक्रियाओं से भर गया. कुछ लोगों ने इसे “ओवरकॉन्फिडेंस का नतीजा” बताया तो कुछ ने कहा कि “सोशल मीडिया पर फेमस होने के चक्कर में लोग कुछ भी करने लगे हैं.” एक यूजर ने मजाक में लिखा, “सीढ़ियां उतरना था या फिल्म का क्लाइमेक्स शूट करना था?” वहीं दूसरे ने लिखा, “कैमरे के सामने कूल बनने गई थीं, लेकिन इंटरनेट ने मीम बना दिया.” एक यूजर ने ये भी लिखा कि दीदी के सीढ़ियों से उतरने का तरीका थोड़ा कैजुअल है. वही कई लोगों ने यह भी कहा कि हाई हील या ढीली सैंडल पहनकर ऐसी रील बनाना रिस्की हो सकता है. वहीं कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि “दीदी को पहले सैंडल संभालनी चाहिए थी, फिर स्टाइल मारना चाहिए था.” यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को इतना पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई स्क्रिप्टेड कॉमेडी नहीं बल्कि रियल और अचानक हुआ मजेदार हादसा देखने को मिला.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, लोग बोले- “रील का चक्कर भारी पड़ गया”

यह वीडियो अब तेजी से अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है. लोग इसे अपने दोस्तों को भेजकर मजे ले रहे हैं और मीम पेज भी इस क्लिप को खूब शेयर कर रहे हैं. सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल हर कोई कुछ अलग और आकर्षक दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार यही कोशिश उलटी पड़ जाती है. इस वायरल वीडियो ने भी यही दिखाया कि कैमरे के सामने ज्यादा स्टाइल मारना कभी-कभी भारी पड़ सकता है. हालांकि वीडियो में कोई गंभीर चोट जैसी बात नजर नहीं आती, लेकिन जिस तरह पूरा सीन कैमरे में कैद हुआ, उसने इंटरनेट की जनता को हंसने का मौका जरूर दे दिया. यही कारण है कि यह क्लिप अब लोगों के मोबाइल से निकलकर वायरल ट्रेंड बन चुकी है.

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