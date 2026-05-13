हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Reel: रील तो बनी नहीं रेल बन गई... एक्शन झाड़ रही लड़की का कैमरे के सामने हुआ पोपट, वीडियो वायरल

Viral Reel: रील तो बनी नहीं रेल बन गई... एक्शन झाड़ रही लड़की का कैमरे के सामने हुआ पोपट, वीडियो वायरल

सीढ़ियों से स्टाइल में उतरते हुए रील बना रही महिलाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल. अचानक बैलेंस बिगड़ने से पूरा सीन मजेदार बन गया, जिसे देखकर लोग जमकर मजे ले रहे हैं. यहां देखें पूरी वीडियो

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 13 May 2026 05:44 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Reel Video: आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाने का क्रेज लोगों के सिर पर चढ़ा रहता है. जिसमें कोई सड़क पर डांस करता नजर आता है तो कोई मेट्रो में एक्टिंग करते हुए वीडियो शूट करता दिख जाता है. इसी बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वायरल क्लिप में दो महिलाएं बड़े स्टाइल से सीढ़ियों से उतरते हुए वीडियो बना रही थीं. कैमरे के सामने दोनों का पूरा ध्यान अपने एक्सप्रेशन और एंट्री पर था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो गया जिसने पूरे वीडियो को मजेदार बना दिया. वही  जिस अंदाज में लड़की खुद को फिल्मी हीरोइन की तरह दिखाने की कोशिश कर रही थी, उसी अंदाज ने उसे सोशल मीडिया पर मजाक का पात्र बना दिया. अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

एक्शन दिखाने के चक्कर में कैमरे के सामने हो गया ‘पोपट’

वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों महिलाएं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं. ऐसा लग रहा था जैसे किसी ट्रेंडिंग रील की शूटिंग चल रही हो. कैमरा एंगल, चलने का स्टाइल और चेहरे के एक्सप्रेशन सब कुछ काफी फिल्मी अंदाज में किया जा रहा था. लेकिन तभी अचानक महिला का बैलेंस बिगड़ गया और पूरा सीन ही बदल गया. वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि महिला ने सैंडल पहन रखी थी और सीढ़ियों से उतरते समय शायद उसी की वजह से उसका पैर फिसल गया. जिस रील को स्टाइलिश बनाने की कोशिश की जा रही थी, वही लोगों के लिए कॉमेडी कंटेंट बन गई. सोशल मीडिया यूजर्स अब इस वीडियो को देखकर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि “रील तो बनी नहीं, दीदी की रेल बन गई.” वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि “जब जरूरत से ज्यादा एक्शन झाड़ो, तो ऐसा ही होता है.” वीडियो की यही बात लोगों को सबसे ज्यादा एंटरटेन कर रही है.

यह भी पढ़ेंः आते-जाते लोगों को देखती है हनुमान जी की प्रतिमा, मंदिर पहुंचते ही भक्त रह गए सन्न, वीडियो वायरल

कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिए जमकर मजे

वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन भी मजेदार प्रतिक्रियाओं से भर गया. कुछ लोगों ने इसे “ओवरकॉन्फिडेंस का नतीजा” बताया तो कुछ ने कहा कि “सोशल मीडिया पर फेमस होने के चक्कर में लोग कुछ भी करने लगे हैं.” एक यूजर ने मजाक में लिखा, “सीढ़ियां उतरना था या फिल्म का क्लाइमेक्स शूट करना था?” वहीं दूसरे ने लिखा, “कैमरे के सामने कूल बनने गई थीं, लेकिन इंटरनेट ने मीम बना दिया.” एक यूजर ने ये भी लिखा कि दीदी के सीढ़ियों से उतरने का तरीका थोड़ा कैजुअल है. वही कई लोगों ने यह भी कहा कि हाई हील या ढीली सैंडल पहनकर ऐसी रील बनाना रिस्की हो सकता है. वहीं कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि “दीदी को पहले सैंडल संभालनी चाहिए थी, फिर स्टाइल मारना चाहिए था.” यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को इतना पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई स्क्रिप्टेड कॉमेडी नहीं बल्कि रियल और अचानक हुआ मजेदार हादसा देखने को मिला.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, लोग बोले- “रील का चक्कर भारी पड़ गया”

यह वीडियो अब तेजी से अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है. लोग इसे अपने दोस्तों को भेजकर मजे ले रहे हैं और मीम पेज भी इस क्लिप को खूब शेयर कर रहे हैं. सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल हर कोई कुछ अलग और आकर्षक दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार यही कोशिश उलटी पड़ जाती है. इस वायरल वीडियो ने भी यही दिखाया कि कैमरे के सामने ज्यादा स्टाइल मारना कभी-कभी भारी पड़ सकता है. हालांकि वीडियो में कोई गंभीर चोट जैसी बात नजर नहीं आती, लेकिन जिस तरह पूरा सीन कैमरे में कैद हुआ, उसने इंटरनेट की जनता को हंसने का मौका जरूर दे दिया. यही कारण है कि यह क्लिप अब लोगों के मोबाइल से निकलकर वायरल ट्रेंड बन चुकी है.

यह भी पढ़ेंः प्योर क्रिएटिविटी... कार्ट बोर्ड से बच्चों ने बनाई बोट और पार करने लगे नदी, वीडियो वायरल

Published at : 13 May 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Viral Reel Video Funny Viral Clip Social Media Viral Content High Heels Slip Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Reel: रील तो बनी नहीं रेल बन गई... एक्शन झाड़ रही लड़की का कैमरे के सामने हुआ पोपट, वीडियो वायरल
रील तो बनी नहीं रेल बन गई... एक्शन झाड़ रही लड़की का कैमरे के सामने हुआ पोपट, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
'जल्लाद बना शिक्षक' क्लासरूम में छात्र को डंडे और लात घूंसो से पीटा, वीडियो देख खौल उठेगा खून
'जल्लाद बना शिक्षक' क्लासरूम में छात्र को डंडे और लात घूंसो से पीटा, वीडियो देख खौल उठेगा खून
ट्रेंडिंग
Video: हाईवे पर गिर पड़े शख्स की CRPF जवानों ने बचाई जान, वीडियो देख लोग बोले- असली हीरो यही हैं
हाईवे पर गिर पड़े शख्स की CRPF जवानों ने बचाई जान, वीडियो देख लोग बोले- असली हीरो यही हैं
ट्रेंडिंग
मुंबई में सिर्फ ₹25 हजार में गुजारा कर रही लड़की! खर्च का हिसाब सुन लोग रह गए दंग
मुंबई में सिर्फ ₹25 हजार में गुजारा कर रही लड़की! खर्च का हिसाब सुन लोग रह गए दंग
Advertisement

वीडियोज

Akhilesh Yadav Brother Death: प्रतीक यादव की मौत पर बड़ी अपडेट | Prateek Yadav | Breaking
Prateek Yadav Postmortem Report : पोस्टमार्टम खत्म, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा? | Akhilesh Yadav
Prateek Yadav Death News :सपा परिवार पर दुखों का पहाड़, प्रतीक की मौत के बाद बेबस दिखे Akhilesh Yadav
सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईंधन किल्लत: एअर इंडिया की अगस्त तक 29 अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर फ्लाइट्स में भारी कटौती, देखें पूरी लिस्ट
ईंधन किल्लत: एअर इंडिया की अगस्त तक 29 अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर फ्लाइट्स में कटौती, देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी की सोना न खरीदने वाली अपील पर सपा सांसद अफजाल अंसारी बोले, 'जरा इसके बारे में...'
PM मोदी की सोना न खरीदने वाली अपील पर सपा सांसद अफजाल अंसारी बोले, 'जरा इसके बारे में...'
आईपीएल 2026
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
बॉलीवुड
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, अनीज बज्मी की कॉमेडी फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
इंडिया
'AIADMK विधायकों को दिया रिटर्न गिफ्ट', विजय की TVK पर बरसे MK स्टालिन, कांग्रेस को भी सुनाया खरी-खरी
'AIADMK विधायकों को दिया रिटर्न गिफ्ट', विजय की TVK पर बरसे MK स्टालिन, कांग्रेस को भी सुनाया खरी-खरी
शिक्षा
CBSE Results 2026: बिना हाथ लगाए कॉपी चेक और अंकों की महंगाई पर कंट्रोल! CBSE 12वीं क्लास का यह रिजल्ट सबसे अलग क्यों?
बिना हाथ लगाए कॉपी चेक और अंकों की महंगाई पर कंट्रोल! CBSE 12वीं क्लास का रिजल्ट सबसे अलग क्यों
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: महंगा होगा पेट्रोल-डीजल! RBI गवर्नर का बड़ा बयान- 'कच्चा तेल महंगा रहा तो...'
Petrol-Diesel Price: महंगा होगा पेट्रोल-डीजल! RBI गवर्नर का बड़ा बयान- 'कच्चा तेल महंगा रहा तो...'
एग्रीकल्चर
MSP के लिए मंजूर हुए 2.60 लाख करोड़, कैबिनेट से किसानों के लिए आई खुशखबरी, जानिए कैसे होगा फायदा
MSP के लिए मंजूर हुए 2.60 लाख करोड़, कैबिनेट से किसानों के लिए आई खुशखबरी, जानिए कैसे होगा फायदा
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget