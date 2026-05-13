'जल्लाद बना शिक्षक' क्लासरूम में छात्र को डंडे और लात घूंसो से पीटा, वीडियो देख खौल उठेगा खून

कहते हैं कि गुरु और छात्र का रिश्ता दुनिया में सबसे ज्यादा निस्वार्थ भाव वाला होता है. लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने इस रिश्ते की साथ को कलंकित करने का काम किया है, जहां एक शिक्षक क्लास रूम में छात्र को इतनी बुरी तरह से पीटता दिखाई दे रहा है कि उसे देखकर कसाई भी शरमा जाए. वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर यूजर्स का खून उबाल मार रहा है और हर ओर शिक्षक की गिरफ्तारी की बातें की जा रही हैं.

शिक्षक ने छात्र को बुरी तरह से पीटा

दरअसल, वीडियो में कथित तौर पर एक ट्यूशन क्लासरूम दिखाया गया है जिसमें छात्र बैंच पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान एक छात्र क्लासरूम में नीचे बैठा हुआ है और शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है. तभी शिक्षक अपने हाथ में एक छड़ी लेता है और उससे छात्र पर ताबड़तोड़ वार करने लग जाता है. उसका वार इतना खतरनात और निर्दयी होता है कि देखने वाले छात्रों की रूह कांप जाती है. छात्र को पहले तो समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि शिक्षक का गुस्सा सातवें आसमान पर है वैसे ही वो अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश करता है लेकिन शिक्षक की छड़ी है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती है.

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छड़ी के बाद मुंह और शरीर पर बरसाए लात घूंसे

शिक्षक का छात्र पर गुस्सा यहीं नहीं थमता, शिक्षक छड़ी से पीटने के बाद छात्र को बुरी तरह से लात और घूंसों से पीटता है जिसके बाद छात्र कथित तौर पर घायल हो जाता है. बावजूद इसके, शिक्षक लगातार छात्र के शरीर पर लातों और घूंसों से वार करता है मानों उसने कोई गुनाह कर दिया हो. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स का खौला खून

वीडियो को @RebelliousPari8 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लगता है अपने परिवार का गुस्सा छात्रों पर निकाल रहा है. एक और यूजर ने लिखा...इन जैसे लोगों को तो घसीटकर जेल में डाल देना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...शिक्षक का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ऐसे शिक्षक, शिक्षक कहलाने लायक नहीं हैं.

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