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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरानू मंडल ने लता मंगेश्कर की आवाज में गाया इक प्यार का नगमा- भावुक हुए यूजर्स

रानू मंडल ने लता मंगेश्कर की आवाज में गाया इक प्यार का नगमा- भावुक हुए यूजर्स

रानू मंडल ‘एक प्यार का नगमा है’ के सुर लगाती दिखाई देती हैं. जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है, उनकी आवाज में वही भाव और उतार-चढ़ाव सुनाई देता है, जिसने लोगों को पुराने दौर के संगीत की याद दिला दी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Sep 2026 02:58 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर रानू मंडल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मशहूर गाना ‘एक प्यार का नगमा है’ गाती नजर आ रही हैं. वीडियो में रानू मंडल की आवाज सुनते ही लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंच गया. पुराने दौर के इस सदाबहार गाने को उन्होंने जिस अंदाज में गाया, उसे सुनकर कई लोगों को महान गायिका लता मंगेशकर की आवाज की याद आ गई. रानू मंडल की आवाज पहले भी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच चुकी है. अब एक बार फिर उनके गाने का वीडियो इंटरनेट पर घूम रहा है और लोग इसे जमकर देख और शेयर कर रहे हैं.

गाना शुरू हुआ तो थम गई लोगों की नजर

वीडियो में रानू मंडल ‘एक प्यार का नगमा है’ के सुर लगाती दिखाई देती हैं. जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है, उनकी आवाज में वही भाव और उतार-चढ़ाव सुनाई देता है, जिसने लोगों को पुराने दौर के संगीत की याद दिला दी. खासकर गाने के सुरों को सुनकर कई यूजर्स का कहना है कि रानू मंडल की आवाज में एक अलग तरह की मिठास है. यही वजह है कि वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

 
 
 
 
 
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लता मंगेशकर की आवाज से होने लगी तुलना

वीडियो वायरल होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रानू मंडल की आवाज की हो रही है. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी गायकी को सुनकर लता मंगेशकर को याद किया. लोगों का कहना है कि इस गाने को सुनते हुए उन्हें पुराने जमाने की गायकी की झलक महसूस हुई. हालांकि, किसी कलाकार की आवाज की तुलना महान गायिका से करना व्यक्तिगत राय का विषय है. वीडियो में रानू मंडल का अपना अंदाज साफ नजर आता है और यही उनकी पहचान भी है.

इंटरनेट पर फिर छाया रानू मंडल का अंदाज

रानू मंडल का नाम सोशल मीडिया पर नया नहीं है. कुछ साल पहले रेलवे स्टेशन पर उनके गाने का वीडियो वायरल होने के बाद वह रातोंरात चर्चा में आ गई थीं. इसके बाद उनकी आवाज को लेकर देशभर में खूब बातें हुईं. अब उनके इस नए वायरल वीडियो ने एक बार फिर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया है. खास बात यह है कि इस बार भी वजह कोई बड़ा मंच या महंगा सेटअप नहीं, बल्कि उनकी आवाज और एक पुराना लोकप्रिय गाना है.

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यूजर्स बोले- पुराने गानों का जादू ही अलग है

वीडियो पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स रानू मंडल की आवाज की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ पुराने संगीत और लता मंगेशकर के दौर को याद कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “आवाज सुनते ही पुराने गानों की दुनिया में पहुंच गया.” वहीं दूसरे ने कहा, “रानू मंडल की आवाज में आज भी वही अलग बात सुनाई देती है.”  एक अन्य यूजर ने लिखा, “गाना तो शानदार है ही, लेकिन आवाज ने पूरा माहौल बदल दिया.” वहीं कुछ लोगों ने कहा कि पुराने गाने जब इस तरह सुनने को मिलते हैं तो उनसे जुड़ी यादें भी ताजा हो जाती हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 02:58 PM (IST)
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