रानू मंडल ने लता मंगेश्कर की आवाज में गाया इक प्यार का नगमा- भावुक हुए यूजर्स
रानू मंडल ‘एक प्यार का नगमा है’ के सुर लगाती दिखाई देती हैं. जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है, उनकी आवाज में वही भाव और उतार-चढ़ाव सुनाई देता है, जिसने लोगों को पुराने दौर के संगीत की याद दिला दी.
सोशल मीडिया पर रानू मंडल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मशहूर गाना ‘एक प्यार का नगमा है’ गाती नजर आ रही हैं. वीडियो में रानू मंडल की आवाज सुनते ही लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंच गया. पुराने दौर के इस सदाबहार गाने को उन्होंने जिस अंदाज में गाया, उसे सुनकर कई लोगों को महान गायिका लता मंगेशकर की आवाज की याद आ गई. रानू मंडल की आवाज पहले भी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच चुकी है. अब एक बार फिर उनके गाने का वीडियो इंटरनेट पर घूम रहा है और लोग इसे जमकर देख और शेयर कर रहे हैं.
गाना शुरू हुआ तो थम गई लोगों की नजर
वीडियो में रानू मंडल ‘एक प्यार का नगमा है’ के सुर लगाती दिखाई देती हैं. जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है, उनकी आवाज में वही भाव और उतार-चढ़ाव सुनाई देता है, जिसने लोगों को पुराने दौर के संगीत की याद दिला दी. खासकर गाने के सुरों को सुनकर कई यूजर्स का कहना है कि रानू मंडल की आवाज में एक अलग तरह की मिठास है. यही वजह है कि वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.
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लता मंगेशकर की आवाज से होने लगी तुलना
वीडियो वायरल होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रानू मंडल की आवाज की हो रही है. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी गायकी को सुनकर लता मंगेशकर को याद किया. लोगों का कहना है कि इस गाने को सुनते हुए उन्हें पुराने जमाने की गायकी की झलक महसूस हुई. हालांकि, किसी कलाकार की आवाज की तुलना महान गायिका से करना व्यक्तिगत राय का विषय है. वीडियो में रानू मंडल का अपना अंदाज साफ नजर आता है और यही उनकी पहचान भी है.
इंटरनेट पर फिर छाया रानू मंडल का अंदाज
रानू मंडल का नाम सोशल मीडिया पर नया नहीं है. कुछ साल पहले रेलवे स्टेशन पर उनके गाने का वीडियो वायरल होने के बाद वह रातोंरात चर्चा में आ गई थीं. इसके बाद उनकी आवाज को लेकर देशभर में खूब बातें हुईं. अब उनके इस नए वायरल वीडियो ने एक बार फिर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया है. खास बात यह है कि इस बार भी वजह कोई बड़ा मंच या महंगा सेटअप नहीं, बल्कि उनकी आवाज और एक पुराना लोकप्रिय गाना है.
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यूजर्स बोले- पुराने गानों का जादू ही अलग है
वीडियो पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स रानू मंडल की आवाज की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ पुराने संगीत और लता मंगेशकर के दौर को याद कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “आवाज सुनते ही पुराने गानों की दुनिया में पहुंच गया.” वहीं दूसरे ने कहा, “रानू मंडल की आवाज में आज भी वही अलग बात सुनाई देती है.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “गाना तो शानदार है ही, लेकिन आवाज ने पूरा माहौल बदल दिया.” वहीं कुछ लोगों ने कहा कि पुराने गाने जब इस तरह सुनने को मिलते हैं तो उनसे जुड़ी यादें भी ताजा हो जाती हैं.
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