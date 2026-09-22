गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरानू मंडल ने मुंह से निकाली नागिन की ऑटो ट्यून, वीडियो देख बन जाएगा दिन

रानू मंडल ने मुंह से निकाली नागिन की ऑटो ट्यून, वीडियो देख बन जाएगा दिन

दरअसल, सोशल मीडिया पर रानू मंडल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो नागिन गाने की धुन को अपने मुंह से निकालती दिखाई दे रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Sep 2026 04:13 PM (IST)
Preferred Sources

रानू मंडल कोई अनजान चेहरा नहीं है. उनकी आवाज की दुनिया दीवानी है. आए दिन उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसने सभी के होश उड़ा दिए हैं. वीडियो में रानू मंडल अपने मुंह से हूबहू नागिन गाने की ऑटो ट्यून निकालती दिखाई दे रही है जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं. उनके मुंह से यह धुन ऐसी लग रही है मानों असली इंस्ट्रूमेंट से बजाई गई हो. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर्स इसे लेकर रानू मंडल की खूब तारीफ कर रहे हैं.

रानू मंडल ने मुंह से निकाली नागिन गाने की धुन

दरअसल, सोशल मीडिया पर रानू मंडल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो नागिन गाने की धुन को अपने मुंह से निकालती दिखाई दे रही है. एक शख्स रानू मंडल के पास आता है और उनसे नागिन फिल्म का गाना सुनने की फरमाइश करता है, जिसके बाद पहले तो रानू मंडल हंसती है लेकिन जैसे ही वो गाना शुरू करती है तो यूजर्स के साथ साथ वीडियो बना रहे शख्स के भी होश उड़ जाते हैं. रानू मंडल धीरे धीरे अपने मुंह से नागिन गाने की ऑटो ट्यून निकालती है जिसे सुनकर लगता ही नहीं है कि यह लाइव गाई जा रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
तेज रफ्तार या मौत का खेल? कार के बोनट पर युवक ने किया खतरनाक स्टंट
तेज रफ्तार या मौत का खेल? कार के बोनट पर युवक ने किया खतरनाक स्टंट
ट्रेंडिंग
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
ट्रेंडिंग
स्कूली बच्चों ने प्रार्थना में गाया हनुमान अंश का भजन! वीडियो वायरल
स्कूली बच्चों ने प्रार्थना में गाया हनुमान अंश का भजन! वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
छाती से लगाकर के राखी तू मैंने...देहाती बच्चों का ये गाना सुन दिन बन जाएगा
छाती से लगाकर के राखी तू मैंने...देहाती बच्चों का ये गाना सुन दिन बन जाएगा
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Musical ranu mandal (@musicalranu_mandal)

इस उम्र में भी कमाल कर रही रानू मंडल की आवाज

रानू मंडल का यह वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है. जो टैलेंट और साहस रानू मंडल में है वो इस उम्र में कम ही लोगों के पास होता है. मुंह से इतने अच्छे से धुन बजाना और फिर सुरीली आवाज में गाना वाकई में लोगों को रानू मंडल का यह अंदाज काफी पसंद आ रहा है. इससे पहले भी रानू मंडल कई गानों पर रील बना चुकी है जिसे लोगों ने जमकर पसंद किया है. अब यूजर्स इस नागिन धुन वाले वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: गणपति पंडाल में फुटबॉल खेलने पहुंचा हाथी, दागे दनादन गोल; देखें वीडियो

यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

वीडियो को musicalranu_mandal नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह रानू मंडल ने क्या धुन निकाली है. एक और यूजर ने लिखा...रानू मंडल की आवाज को कभी नजरअंदाज मत करना. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...रानू मंडल की बात ही और है, इस उम्र में भी कमाल का टैलेंट है उनके पास.

यह भी पढ़ें: Video: भीख मांगने के लिए भिखारी ने अपनाया अनोखा तरीका, लोग बोले-टेक्नोलॉजिया 

 

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
Ranu Mondal TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
तेज रफ्तार या मौत का खेल? कार के बोनट पर युवक ने किया खतरनाक स्टंट
तेज रफ्तार या मौत का खेल? कार के बोनट पर युवक ने किया खतरनाक स्टंट
ट्रेंडिंग
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
ट्रेंडिंग
स्कूली बच्चों ने प्रार्थना में गाया हनुमान अंश का भजन! वीडियो वायरल
स्कूली बच्चों ने प्रार्थना में गाया हनुमान अंश का भजन! वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
छाती से लगाकर के राखी तू मैंने...देहाती बच्चों का ये गाना सुन दिन बन जाएगा
छाती से लगाकर के राखी तू मैंने...देहाती बच्चों का ये गाना सुन दिन बन जाएगा
Advertisement

वीडियोज

SUDAN GOLD MINE COLLAPSE: सूडान में फिर ढही सोने की खदान! 11 मजदूरों की मौत, कई जिंदगियां दबीं!
आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
जमुई की घटना पर संजय राउत बोले, 'लोग लालू यादव को आज भी...'
जमुई की घटना पर संजय राउत बोले, 'लोग लालू यादव को आज भी...'
इंडिया
यूपी चुनाव: कानपुर में AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ओवैसी बोले - 'मैं खुद...'
यूपी चुनाव: कानपुर में AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ओवैसी बोले - 'मैं खुद...'
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
स्पोर्ट्स
अभिषेक शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, जापान के खिलाफ 'गोल्डन डक' का हुए शिकार
अभिषेक शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, जापान के खिलाफ 'गोल्डन डक' का हुए शिकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
शिक्षा
NCERT ने बदला कक्षा 9 का सिलेबस, गणित की नई किताब जारी
NCERT ने बदला कक्षा 9 का सिलेबस, गणित की नई किताब जारी
Home Tips
Kitchen Cleaning Tips: गैस चूल्हे और स्लैब के बीच की दरार कैसे साफ करें? नोट करें 1 ट्रिक
गैस चूल्हे और स्लैब के बीच की दरार कैसे साफ करें? नोट करें 1 ट्रिक
ट्रेंडिंग
तेज रफ्तार या मौत का खेल? कार के बोनट पर युवक ने किया खतरनाक स्टंट
तेज रफ्तार या मौत का खेल? कार के बोनट पर युवक ने किया खतरनाक स्टंट
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget