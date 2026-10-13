चोर की आई शामत, पहले खिड़की से लटकाया फिर चलती ट्रेन से फेंका

ट्रेन में अक्सर आपने चोरों को मोबाइल छीनते और चोरी करते हुए देखा होगा. लेकिन कई बार चोर यात्रियों के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर जो होता है वही उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल बन जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक चोर ट्रेन की खिड़की से लटकता दिखाई दे रहा है. चोर को अंदर बैठे यात्रियों ने पकड़ा हुआ है जिसके बाद चोर छोड़ देने की भीख मांगता है लेकिन यात्री दूसरे ही मूड में होते हैं. वीडियो देखने के बाद आपको भले ही चोर पर गुस्सा आए लेकिन कहीं न कहीं आप भी यही सोचेंगे कि तरीका तो यात्रियों का भी ठीक नहीं था.

ट्रेन में चोरी करने आए शख्स को यात्रियों ने खिड़की से लटकाया

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स चलती ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ है, उसके दोनों हाथ अंदर हैं जिन्हें यात्रियों ने पकड़ा हुआ है और दावा किया जा रहा है कि खिड़की से लटका यह शख्स चोर है और मोबाइल छीनने के इरादे से खिड़की पर झपटा था लेकिन यात्रियों ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है और ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ने ही वाली है लेकिन यात्री चोर का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है.

Shocking: At Shivnarayanpur Railway Station, a thief tried to snatch a mobile phone from a moving train and run away, but he was caught and held through the window https://t.co/Eii1vALd4u — Ramesh Speaks (@rameshofficial0) October 12, 2026

गुहार लगाता रहा चोर, यात्रियों ने चलती ट्रेन से छोड़ा

वीडियो में आगे दिखता है कि चोर अपना हाथ छुड़ाने के लिए बार बार गुहार लगाता है लेकिन यात्री उसका हाथ ऐसे थामे रहते हैं मानों किसी आशिक को उसका खोया महबूब मिल गया हो और वह उससे जुदा नहीं होना चाहता हो. लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म खत्म होने वाला होता है वैसे ही यात्री चलती ट्रेन से यात्री का हाथ छोड़ देते हैं और चोर बुरी तरह से प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ता है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स का गुस्सा चोर से ज्यादा यात्रियों पर फूटा है.

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यूजर्स को फूटा गुस्सा, बोले- यह एक दम गलत तरीका

वीडियो को @rameshofficial0 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...चोर है तो क्या आप उसकी जान ले लेंगे. एक और यूजर ने लिखा...यह तरीका गलत है, सही तरीका यह है कि आप उसे पुलिस के हवाले कर देते. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अगर चोर की जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता.

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