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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्कूटी खरीदने चिल्लर लेकर Showroom पहुंच गया शख्स, गिनने में छूटे पसीने

स्कूटी खरीदने चिल्लर लेकर Showroom पहुंच गया शख्स, गिनने में छूटे पसीने

दरअसल, जोसेफ ने 10 अक्टूबर 2023 से सिक्के जमा करना शुरू किया. जबकि उस वक्त बाजारों में 10 रुपये के नकली सिक्कों की अफवाह थी और कहा जा रहा था कि यह सिक्के बंद हो सकते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Oct 2026 05:06 PM (IST)
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तेलंगाना के एक शख्स को सिक्कों की बचत करना फायदा पहुंचा गया. 51 साल के बी रवि जोसेफ ने रोजमर्रा में होने वाली खरीदी से जो सिक्के बचते थे उन्हें करीब तीन सालों तक इकट्ठा किया और जब नई गाड़ी लेने का वक्त आया तो उन्होंने गाड़ी की पूरी कीमत करीब 1.23 लाख रुपये 10 रुपे के सिक्कों से चुकाई जिनकी संख्या 12300 थी. सोशल मीडिया पर अब यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स भी हैरान हैं. लोग सवाल भी कर रहे हैं कि क्या इतने सिक्कों से एक साथ पेमेंट किया जा सकता है.

10 रुपये के 12 हजार सिक्के लेकर शोरूम पहुंचा शख्स

दरअसल, जोसेफ ने 10 अक्टूबर 2023 से सिक्के जमा करना शुरू किया. जबकि उस वक्त बाजारों में 10 रुपये के नकली सिक्कों की अफवाह थी और कहा जा रहा था कि यह सिक्के बंद हो सकते हैं. बावजूद इसके परिवार ने इन सिक्कों को जमा करना जारी रखा. इसके बाद जब परिवार का स्कूटर लेने का मन हुआ तो परिवार ने बजाए कैश निकालने के उन्हीं सिक्कों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया जिन्हें वे 3 सालों से जमा कर रहे थे. 

शोरूम स्टाफ को लगा 2 घंटे का समय

बी जोसेफ इन सिक्कों को लेकर शोरूम पहुंचे जिन्हें देखकर शोरूम स्टाफ भी दंग रह गया. बी जोसेफ के पास 10 रुपये के 12300 सिक्के थे जो कुल मिलाकर 1 लाख 23 हजार रुपये हो रहे थे. जोसेफ लक्सेट्टीपेट स्थित एक होंडा के शोरूम पहुंचे और अपने स्कूटर की खरीद पूरी की. शोरूम स्टाफ को यह सिक्के गिनने में करीब 2 घंटे का वक्त लगा और उन्होंने इस कीमत की पुष्टि कर गाड़ी की चाबी जोसेफ को सौंप दी.

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यूजर्स बोले, यहां जमा करने बैठो तो बच्चे चिप्स खरीद लाते हैं

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह मामला वायरल हुआ यूजर्स हैरान रह गए और तरह तरह के रिएक्शन देने लगे. एक यूजर ने लिखा...यहां सिक्के जमा करने लगो तो अगले ही दिन बच्चे चिप्स खरीद लाते हैं. एक और यूजर ने लिखा....भाई के सब्र को सलाम है, तीन सालों तक जमा किए गए सिक्कों को देखा तक नहीं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या इतने सिक्कों को देखकर शोरूम स्टाफ मना कर सकता है? मना कर दे तो इसकी शिकायत कहां होगी.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 05:06 PM (IST)
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