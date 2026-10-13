रेलवे स्टेशन पर रील बनाना पड़ा भारी, पुलिस ने दीदी की यूं लगाई क्लास

रील बनाकर फेमस होने की चुल हर किसी को होती है. कोई खुद पर कीचड़ डालता है तो कोई पूरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ही खुद पर उड़ेल लेता है. हाल ही में एक आंटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आंटी को फेमस होने की ऐसी चुल लगी कि सीधे आंटी को रेलवे अधिकारियों के सामने हाजिर होना पड़ गया. रेलवे स्टेशन पर जब आंटी ने कोल्ड ड्रिंक के साथ रील बनाई तो शायद वो भूल गईं कि रेलवे स्टेशन को गंदा करने पर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

आंटी ने रेलवे स्टेशन पर बनाई धांसू रील

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक आंटी जो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी, उन्हें अचानक वायरल होने की सनक चढ़ी और 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर वह खुद को पुनित सुपर स्टार समझ बैठी. इसके बाद आंटी ने बोतल का ढक्कन खोला और पूरी दो लीटर की कोल्ड ड्रिंक खुद पर उड़ेल दी और चिल्लाते हुए ऐसे नाटक किया मानों पुनित सुपरस्टार को ही अपना गुरु मान लिया हो.

खबर केवल सोशल मीडिया पर आधारित दावों पर लिखी गई है, एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

View this post on Instagram A post shared by CHUTIYAPA 3M ❤️ (@_.chutiyapa._)

फिर यूं पढ़ाया गया शिष्टाचार का पाठ

बताया जा रहा है कि रील वायरल होने के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया और आंटी को अधिकारियों ने समझाते हुए एक वीडियो और बना लिया. जब आंटी से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो आंटी ने कहा कि उन्हें भी सोशल मीडिया पर फेमस होने का खुमार चढ़ गया था. वो इस तरह के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहती हैं और पैसा कमाना चाहती हैं. अब वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है और यूजर्स आंटी के जमकर मजे ले रहे हैं.

यह भी पढ़ें: स्कूटी के टकराते ही ट्रक के आगे लटक गई दीदी, जान बचाने का स्टाइल वायरल

यूजर्स बोले, क्यों आंटी आ गया स्वाद?

वीडियो को C**TIYAPA 3M नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आंटी को पुनित सुपर स्टार बनने की चुल थी. एक और यूजर ने लिखा...क्यों आंटी आ गया स्वाद. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आंटी नई नई आई हैं, लोगों की अटेंशन पाना चाहती हैं.

यह भी पढ़ें: पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल