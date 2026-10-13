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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग8 महीने के बच्चे ने माता के भजनों पर यूं किया डांस, जमकर लगाए जयकारे

8 महीने के बच्चे ने माता के भजनों पर यूं किया डांस, जमकर लगाए जयकारे

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक नन्हां सा बच्चा जिसने अभी तक चलना भी नहीं सीखा है नवरात्रि में माता की भक्ति में डूबा हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Oct 2026 03:25 PM (IST)
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नवरात्रि का समय चल रहा है और हर कोई अपने धार्मिक कामों और पूजा पाठ में व्यस्त है. कई जगह भंडारे चल रहे हैं तो कई लोग डांडिया आयोजन में जाकर अपने अपने हिसाब से नवरात्रि मना रहे हैं. लेकिन एक छोटा बच्चा जो अब तक ठीक से चलना नहीं सीखा है उसने नवरात्रि को जिस तरह से सेलिब्रेट किया है वो वाकई लोगों को हैरान कर रहा है. माता के भजनों पर थिरकते इस नन्हें भक्त को जिसने भी देखा उसने बच्चे की और उसके संस्कारों की जमकर तारीफ की. वीडियो अब सोशल मीडिया वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बच्चे की उम्र 8 केवल 8 महीने है.

नवरात्रि में भजनों पर झूमता दिखा नन्हा भक्त

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक नन्हां सा बच्चा जिसने अभी तक चलना भी नहीं सीखा है नवरात्रि में माता की भक्ति में डूबा हुआ है. घर में एक कोने में लगी टीवी में माता के धार्मिक भजन चल रहे हैं और यह बच्चा वॉकर में खड़ा होकर भजनों को ऐसे सुन रहा है मानों उसे सब समझ आ रहा हो. भक्ति में यह बच्चा धीरे धीरे इतना रज जाता है कि भजनों की धुन पर नाचने लगता है. बच्चे की भक्ति देखकर घर वाले भी हैरान रह जाते हैं और फोन निकालकर इस प्यारे से पल को कैमरे में कैद कर लेते हैं.

बच्चे ने मजेदार तरीके से लगाए माता के जयकारे

वीडियो में बच्चा जिस तरह से भजनों पर झूमता दिख रहा है उससे साफ पता लग रहा है कि उसे शुरू से भक्तिमय माहौल मिला है. ऐसे में नवरात्रि के समय पर माता के भजनों ने बच्चे को और ज्यादा उत्साह से भर दिया है जिसके बाद वह डांस भी कर रहा है और माता के जयकारे भी लगा रहा है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, संस्कार उम्र से बड़े हैं इसके

वीडियो को @ChapraZila नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बच्चे देवी का ही रूप होते हैं. एक और यूजर ने लिखा...संस्कार उम्र से बड़े हैं इसके. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस उम्र में भक्ति का मार्ग मिलना वाकई शानदार है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 03:25 PM (IST)
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