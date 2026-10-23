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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगये तो अर्जुन निकली...महिला ने शीशे में देखकर लगाया निशाना, यूजर्स हैरान

ये तो अर्जुन निकली...महिला ने शीशे में देखकर लगाया निशाना, यूजर्स हैरान

राजस्थान की एक महिला का अनोखा निशाना लगाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. महिला शीशे में देखकर बोतल पर निशाना लगाती नजर आ रही है, जिसे देखकर यूजर्स हैरान हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Oct 2026 03:31 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों राजस्थान की एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला शीशे में देखकर दूर रखी बोतल पर निशाना लगाती नजर आ रही है. महिला के निशाना लगाने का अंदाज देखकर लोग हैरान हैं और उसकी तुलना महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन से कर रहे हैं. वीडियो में महिला की एकाग्रता और निशाना लगाने के तरीके ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

शीशे में देखकर बोतल पर लगाया निशाना

वायरल वीडियो में एक महिला पारंपरिक राजस्थानी कपड़ों में नजर आ रही है. उसके हाथ में एक राइफल नजर आ रही है, जिससे वह निशाना लगा रहीं है. सामने की ओर रखी बोतल को निशाना बनाने के लिए महिला शीशे का सहारा लेती है. इस दौरान वह पूरी एकाग्रता के साथ निशाना साधती नजर आती है. वीडियो में उसका यह अनोखा अंदाज देखकर लोग हैरान हैं. 

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महिला का टैलेंट देख यूजर्स को याद आए अर्जुन

महिला के इस अंदाज को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स उसकी तुलना अर्जुन से कर रहे हैं. अर्जुन महाभारत में अपनी एकाग्रता और तीरंदाजी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख भेद दी थी. ऐसे में महिला का शीशे में देखकर निशाना लगाने वाला वीडियो लोगों को उनकी याद दिला रहा है. कई यूजर्स महिला के आत्मविश्वास और निशाना साधने के तरीके की तारीफ कर रहे हैं. वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि टैलेंट किसी पहचान का मोहताज नहीं होता और सही मौका मिलने पर कोई भी अपनी प्रतिभा दिखा सकता है.

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "अरे, ये तो अर्जुन निकली!" वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा, "इन्हें घर से निकलने दिया जाए तो सामने आए टैलेंट देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी." कुछ यूजर्स ने महिला की तारीफ करते हुए लिखा कि हुनर गांवों और घरों में भी खूब देखने को मिलता है, बस उसे सामने आने का मौका मिलना चाहिए. वहीं, कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि निशाना लगाने के लिए ऐसी एकाग्रता तो बड़े-बड़े निशानेबाजों में भी नहीं दिखती. 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 23 Oct 2026 03:31 PM (IST)
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