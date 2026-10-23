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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतिब्बत से PAK तक 24 घंटे में 40 बार आया भूकंप, भारत में कितनी बार महसूस हुए झटके?

तिब्बत से PAK तक 24 घंटे में 40 बार आया भूकंप, भारत में कितनी बार महसूस हुए झटके?

24 घंटों में भारत से लेकर पाकिस्तान तक 40 बार धरती भूकंप के झटकों से कांप उठी है. आइए आपको बताते हैं किस देश में कितनी बार भूकंप आया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 23 Oct 2026 01:54 PM (IST)
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बीते 24 घंटों में भारत से पाकिस्तान तक कई देशों की धरती कांप गई है. 24 घंटों में कुदरत की ऐसी हलचल देखने को मिली जिसने कई देशों में दहशत फैला दी. अचानक से 22 अक्टूबर को ऐसी धरती कांपी की लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए हैं. कई लोग इस भूकंप में अपनी जान गवा चुके हैं. 1 दिन के अंदर 40 बार धरती कांपी है.

24 घंटों में किस-किस देश में कितनी बार और कितनी तीव्रता का भूकंप आया है. आइए आपको बताते हैं. भारत, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार और चीन में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं.

भारत में कितनी बार आया भूकंप
भारत में सबसे पहले दोपहर 21 अक्टूबर को देर रात 1:00 बजे नागालैंड में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया था. उसके बाद शाम 5:02 बजे महाराष्ट्र के चंदरपुर में झटके महसूस हुए थे. ये 2.9 तीव्रता का भूकंप था. फिर 22 अक्टूबर को देर रात 00:38 बजे हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2.3 तीव्रता का भूकंप आया था. रात 2:43 बजे शिमला में 2.7 तीव्रता के झटके महसूस हुए थे. उसके बाद 23 अक्टूबर सुबह 9:01 बजे बेंगलुरु में 3 तीव्रता के झटके लगे थे.

अफगानिस्तान में लगे कितनी बार झटके
सबसे पहले अफगानिस्तान में 22 अक्टूबर को सुबह 3 बजे 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था. उसके बाद दोपहर 15:37 बजे तेज झटके महसूस हुए थे. ये 4.7 तीव्रता का भूकंप था. 23 अक्टूबर को सुबह भी अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं. सुबह 05:54 बजे 4.1 तीव्रता के झटके लगे हैं.

तिब्बत में हुई लोगों की मौत
22 अक्टूबर को तिब्बत में बहुत तेज झटके लगे हैं. इसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है. तिब्बत में सबसे पहले भूकंप के झटके शाम को 06:37 बजे 4.3 तीव्रता का झटके लगे थे. उसके बाद 20:03 बजे 7 तीव्रता का, 20:42 बजे, 21:09 बजे और 21:27 बजे तीनों बार 5 तीव्रता के झटके लगे थे. फिर 21:47 बजे 4.8 तीव्रता, 21:51 बजे 4.6 तीव्रता, 22:20 बजे, 22:28 बजे, 22:40 बजे 4.7 तीव्रता से धरती कांपी थी. तिब्बत में लगातार 13 बार भूकंप के झटके लगे हैं. 23:17 बजे 4.3 तीव्रता, 23:36 बजे 4.8 तीव्रता, 23:55 बजे 4.4 तीव्रता के झटके लगे थे. उसके बाद 23 अक्टूबर को भी भूकंप से धरती कांपी है. 00:01 बजे 4.3 तीव्रता, सुबह 05:48 बजे 4.2 तीव्रता, 05:54 बजे 4.4 तीव्रता, 06:19 बजे 3.9 तीव्रता, 07:46 बजे 4 तीव्रता, 08:23 बजे 4.6 तीव्रता, 08:43 बजे 4.1 तीव्रता और 12:22 बजे 4 तीव्रता के झटके महसूस हुए हैं.

चीन में भी आया भूकंप
तिब्बत के साथ चीन के भी कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए थे. चीन में पहली बार 22 अक्टूबर को 20:29 बजे 5.2 तीव्रता के झटके महसूस हुए थे. उसके बाद 21:27 बजे 5 तीव्रता, 22:15 बजे 4.9 तीव्रता का भूकंप आया था. 23 अक्टूबर को भी चीन के कई इलाकों में झटके महसूस हुए हैं. 23 अक्टूबर को 00:35 बजे 4.3 तीव्रता, 02:06 बजे 4.5 तीव्रता और सुबह 06:05 बजे 4.4 तीव्रता का भूकंप आया है.

नेपाल में कितनी बार आया भूकंप
भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस हुए. 22 अक्टूबर को 16:24 बजे 3.2 तीव्रता से धरती कांपी.

म्यांमार में भी लगे झटके
म्यांमार में 23 अक्टूबर 00:51 बजे 3.5 तीव्रता के झटके महसूस हुए. उसके बाद रात  02:15 बजे 3.3 तीव्रता और आखिरी बार 11:18 बजे 4 तीव्रता से धरती कांपी.

पाकिस्तान में आया भूकंप

पाकिस्तान में 23 अक्टूबर को सुबह 04:56 बजे 4.9 तीव्रता का भूकंप आया है.

ये भी पढ़ें: 'चीन को क्लीन चिट...', अरुणाचल बॉर्डर पर तनाव के बीच मल्लिकार्जुन खरगे ने पूछे 3 सवाल

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 23 Oct 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Pakistan INDIA Tibet EARTHQUAKE
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