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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेंद्रीय मंत्री अठावले का बड़ा बयान, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि...'

केंद्रीय मंत्री अठावले का बड़ा बयान, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि...'

सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शनों पर रामदास अठावले ने कहा कि आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन गलत विषय पर आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 23 Oct 2026 01:53 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे. उन्होंने जयपुर में तंज कसते हुए कहा, ''राहुल गांधी को विदेश में जाकर आंदोलन शुरू करना चाहिए. आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन गलत विषय पर आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं है. क्योंकि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने गलतियां नहीं की है.'' 

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) के प्रमुख अठावले ने कहा, ''विपक्ष की मांग के मुताबिक ही एसआईआर आया. चुनाव की व्यवस्था को ठीक करने के लिए एसआईआर था. विपक्ष का आंदोलन टाइमपास के लिए है.'' 

और क्या बोले अठावले?

राहुल गांधी पर पीएम मोदी के बयान पर अठावले ने कहा कि राहुल गांधी को नेता बड़ा बनाने की कोशिश हो रही है. इसके लिए अच्छे काम करने की जरूरत है. राहुल गांधी इतने बड़े नहीं बनेंगे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे.

बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेता लगातार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के साथ एसआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि एसआईआर की मदद से बीजेपी को आयोग जीत में मदद कर रहा है. 

पीएम मोदी ने क्या कहा था?

पीएम मोदी ने गुरुवार को एनडीटीवी के कार्यक्रम में विपक्षी दलों के आंदोलनों को लेकर बड़ा हमला किया था. उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा,  "साल भर में हमारे श्रीहरिकोटा से उतनी लॉन्चिंग नहीं होतीं, जितनी एक साल में कांग्रेस के लोग अपने नेता को लॉन्च करने की विफल कोशिश कर लेते हैं…”

पीएम मोदी ने कहा, ''आज जब दुनिया में इतनी अव्यवस्था है, तो एक मजबूत भारत की तस्वीर दुनिया में जानी चाहिए. लेकिन ये लोग भारत की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं. ये लोग विदेशों में जा-जाकर भारत को बदनाम करते हैं. विदेशियों से दखल की अर्जी लगाते हैं. पता नहीं कब तक कांग्रेस अपने फेल्ड प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए देश को दांव पर लगाती रहेगी.''

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 23 Oct 2026 01:48 PM (IST)
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