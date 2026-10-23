Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहिरन की रिवर्स साइकोलॉजी, चीते के हाथ से निकला शिकार; देखें वीडियो

हिरन की रिवर्स साइकोलॉजी, चीते के हाथ से निकला शिकार; देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हिरण और चीते के बीच गजब का मुकाबला दिखता है हिरण की चाल देखकर चीता भी हैरान रह गया और शिकार हाथ से निकल गया. लोग कह रहे एकदम से वक्त बदल दिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Oct 2026 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

जंगल में अक्सर चीते की रफ्तार और उसकी शिकार करने के तरीके चर्चा में रहते हैं. हालांकि, इस बार एक हिरण ने अपने अंदाज से सबको हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में चीता हिरण को पकड़ने की कोशिश करता नजर आता है. हिरण भी हार मानने के बजाय उसे काफी देर तक दौड़ाता रहता है. दोनों के बीच चल रही इस भागदौड़ में आखिर में कुछ ऐसा होता है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि हिरण ने चीते को उसी के खेल में मात दे दी.

हिरण को पकड़ने के लिए चीते ने लगाई पूरी ताकत

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चीता हिरण को अपना शिकार बनाने के इरादे से उसके पीछे लगा हुआ है. हिरण अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागता है और चीता उसे पकड़ने की लगातार कोशिश करता है. दोनों के बीच काफी देर तक पीछा करने का सिलसिला चलता रहता है. चीता अपनी रफ्तार और शिकार करने की कला का इस्तेमाल करता है, जबकि हिरण भी उसे चकमा देने में पीछे नहीं रहता. ऐसा लगता है कि चीता हिरण की चाल को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिरण हर बार उसके लिए नई चुनौती खड़ी कर देता है.

यह भी पढ़ें : घोड़े पर सवार हो पेशी पर आया शकील दादा...वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

आखिरी पल में हिरण ने पलट दिया पूरा खेल

वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है, जब हिरण की चाल से चीता चौंक जाता है. चीता जिस हिरण को अपना आसान शिकार समझ रहा था, वही उसके लिए मुश्किल बन जाता है. हिरण की तेजी और अचानक बदलती दिशा के चलते चीता उसे पकड़ नहीं पाता. देखते ही देखते शिकार करने की कोशिश नाकाम हो जाती है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि हिरण ने अपनी समझदारी और फुर्ती से चीते को खूब छकाया. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को मजेदार अंदाज में रिवर्स साइकोलॉजी से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार शिकारी को ही शिकार के पीछे दौड़ना पड़ गया.

यूजर्स बोले- हिरण ने चीते को ही मजा चखा दिया

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार प्रतिक्रियाएं कमेंट्स रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि चीता हिरण की टेक्निक समझने में लगा रहा, लेकिन आखिर में बाजी हिरण के हाथ लग गई. वहीं, दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि चीते को इस बार हिरण ने ही मजा चखा दिया. एक यूजर लिखता है एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालत बदल दिए. लोगों ने लिखा कि हिरण ने तो चीते को खूब दौड़ाया और आखिरी समय पर पूरा खेल बदल दिया. वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे जंगल की असली चालाकी बताया. वीडियो देखकर लोग यही कह रहे हैं कि हर बार ताकत और रफ्तार ही काम नहीं आती, कभी-कभी सही समय पर चली गई चाल भी बड़े शिकारी को चौंका देती है.

यह भी पढ़ें : दुबई में पूजा पाठ कराकर कितना कमा लेते हैं पंडित जी? खुद बताया

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
हलवा पराठा खा लो गाइज... पैर से गूंथा जा रहा था आटा, वायरल हुआ वीडियो
हलवा पराठा खा लो गाइज... पैर से गूंथा जा रहा था आटा, वायरल हुआ वीडियो
ट्रेंडिंग
टांगें ऊपर धड़ नीचे, नशे में उल्टे मिले दारोगा जी; वीडियो वायरल
टांगें ऊपर धड़ नीचे, नशे में उल्टे मिले दारोगा जी; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
चेकपोस्ट पर पुलिस वाले ने मांगा चाय-पानी का खर्च, ट्रक वाले ने पकड़ाया कप
चेकपोस्ट पर पुलिस वाले ने मांगा चाय-पानी का खर्च, ट्रक वाले ने पकड़ाया कप
ट्रेंडिंग
ऑफिसर के मुंंह पर चालान फाड़कर फेंका, नहीं दिया फाइन; अब लगा 2.87 लाख का जुर्माना
ऑफिसर के मुंंह पर चालान फाड़कर फेंका, नहीं दिया फाइन; अब लगा 2.87 लाख का जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'न सिस्टर को पता है और न...', राहुल गांधी-प्रियंका गांधी पर BJP का बड़ा हमला
'न सिस्टर को पता है और न...', राहुल गांधी-प्रियंका गांधी पर BJP का बड़ा हमला
पंजाब
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
इंडिया
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
बॉलीवुड
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार, देखें फोटोज
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
साउथ अफ्रीका की जीत से WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को नुकसान, जानें कहां है भारत
साउथ अफ्रीका की जीत से WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को नुकसान, जानें कहां है भारत
विश्व
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
बिहार
बिहार MLC चुनाव: पुलिस हिरासत में छोटू सिंह, PK के कैंडिडेट के हैं समर्थक
बिहार MLC चुनाव: पुलिस हिरासत में छोटू सिंह, PK के कैंडिडेट के हैं समर्थक
ट्रेंडिंग
हलवा पराठा खा लो गाइज... पैर से गूंथा जा रहा था आटा, वायरल हुआ वीडियो
हलवा पराठा खा लो गाइज... पैर से गूंथा जा रहा था आटा, वायरल हुआ वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget