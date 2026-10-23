रिजीम चेंज पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, ' ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो गया तो...'

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सीजेपी आंदोलन और रिजीम चेंज जैसे कई मुद्दों पर एक इंटरव्यू में बात की. दिल्ली में नेपाल, बांग्लादेश और फ्रांस जैसी स्थिति पैदा करने और दंगा भड़ाकर रिजीम चेंज करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में जंतर-मंतर पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ. छात्रों की तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई बल्कि पुलिस ने ही बर्बतापूर्ण तरीके से कार्रवाई की.

अभिजीत दीपके ने आगे कहा कि छात्र अपनी मांगों के समर्थन में सिर्फ मीम्स बना रहे हैं. पीएम मोदी और सरकार के खिलाफ छात्रों ने सिर्फ मीम्स बनाए. उन्होंने आगे कहा कि हमारा देश उन सबसे अलग है. हमारे देश में वैसा हो नहीं सकता. उन्होंने आगे कहा कि हम बचपन से महात्मा गांधी को पढ़कर बड़े हुए हैं. हम भीमराव अबंडेकर को पढ़कर बड़े हुए हैं.

हमारी लेगेसी अलग है- दीपके

दीपके ने कहा कि हमारी लेगेसी अलग है. हमारा आजादी का आंदोलन भी शांति पर ही टिका था. शांतिपूर्ण प्रदर्शन से ही हम आजाद हुए हैं. हम बाकी देशों की तरह हिंसा करके आजाद नहीं हुए हैं. हमारी लेगेसी अलग है. सौरव दास और आशुतोष रांका के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि जब वो दोनों जेल में थे तो मैं सोचता था कि मुझे भी जेल में ही बंद कर दें. दीपके ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तिरंगा लहराने के लिए उन लोगों को 7 दिन जेल में रखा गया. इसके अलावा उन लोगों की और क्या गलती थी.

ज्ञानेश कुमार पर क्या कहा

अपनी गिरफ्तारी के मामले को लेकर दीपके ने कहा कि फ्लाइट में घुसकर इससे पहले किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया. मुझे सीधा फ्लाइट से उठा लिया गया. इसके अलावा मुझे बीच रास्ते से हिरासत में लिया गया. उन्होंने कहा कि सिर्फ ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए सरकार ने ये सब किया. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि वो सरकार के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है.

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