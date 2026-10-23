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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट

भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट

भारतीय महिला क्रिकेटर सबभिनेनी मेघना (Sabbhineni Meghana) ने 30 साल की उम्र में संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया है. वह अब WPL में भी नहीं खेलेंगी, जिन्होंने RCB के लिए 9 मैच खेले हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 23 Oct 2026 02:23 PM (IST)
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भारतीय महिला क्रिकेटर सबभिनेनी मेघना ने 30 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि वह क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले रही हैं. वह महिला प्रीमियर लीग में भी नहीं खेलेंगी. उन्होंने लिखा, "ग्राउंड मेरा दूसरा घर रहा, जिसने मुझे हिम्मत, विनम्रता सिखाई और मुझे ऐसी यादें और दोस्त दिए जिन्हें मैं जिंदगी भर संभालकर रखूंगी."

सबभिनेनी मेघना ने लिखा, "पहली बार हाथ में बल्ला लेकर मैदान पर उतरना और वर्ल्ड स्टेज पर टीम इंडिया की जर्सी पहनना, किसी सपने के सच होने से कम नहीं है. जब मैं एक खिलाड़ी के तौर पर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर रही हूं, मेरा दिल शुक्रगुजार है. मैदान मेरा दूसरा घर रहा है, जिसने मुझे हिम्मत, विनम्रता सिखाई है, और मुझे ऐसी यादें और दोस्ती दी है जिन्हें मैं जिंदगी भर संभालकर रखूंगी."

उन्होंने आगे लिखा, "मेरे परिवार को, जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहे, उनका धन्यवाद. मेरे कोच, टीम के साथियों, सपोर्ट स्टाफ़, मुझे अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करने के लिए धन्यवाद." उन्होंने अपने फैंस को भी धन्यवाद दिया. क्रिकेटर ने बीसीसीआई, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात जायंट्स को सपोर्ट और मौके देने के लिए धन्यवाद दिया.

 
 
 
 
 
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उन्होंने आगे लिखा, "बेशक क्रिकेटर के तौर पर मैं इस सफर को रोक रही हूं, लेकिन क्रिकेट से मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। मैं हमेशा खेल से जुड़ी रहूंगी. अपनी जिंदगी में खेल को कुछ वापस देने, अगली पीढ़ी को गाइड करने और उस खेल की सेवा करने में लगाना चाहती हूं जिसने मुझे सब कुछ दिया. धन्यवाद, क्रिकेट. तुम हमेशा मेरे दिल, मेरे जुनून और मेरे जीवन भर के मकसद रहोगे."

सबभिनेनी मेघना का क्रिकेट करियर

सबभिनेनी ने भारत के लिए 3 वनडे और 17 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिनमें क्रमश 114 और 258 रन बनाए. उन्होंने भारत के लिए 2022 में आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था.

यह भी पढ़ें- दूसरे T20 में वैभव सूर्यवंशी का खेलना पक्का! ईशान किशन बाहर, देखें संभावित प्लेइंग

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 23 Oct 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Indian Cricketer Indian Women Cricket Team
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