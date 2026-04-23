रेलवे फाटक पर फंसा पिकअप टेंपो, सामने से आ रही ट्रेन ने मारी जोरदार टक्कर, वीडियो वायरल

कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी. लेकिन अगर ये सावधानी रेलवे फाटक पर हट जाए तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं और इस देने में कभी कभी सामने वाले को अपनी जान भी दे देनी पड़ती है. हाल ही में ट्रेन हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक रेलवे फाटक पर पिकअप ट्रक के फंस जाने पर वहां अचानक तेज रफ्तार ट्रेन आ गई और उसके बाद जो हुआ वो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है.

रेलवे ट्रैक पर फंसा पिकअप ट्रक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पिकअप ट्रक फाटक पार करते हुए बीच रेलवे ट्रैक पर फंस गया है. फंसने के बाद ये वाहन ना आगे जा पा रहा है और ना ही पीछे, जिसके बाद वहां काफी लोगों का जमावड़ा लग गया और लोग उसे वहां से हटाने की जद्दोजहद करने लगे. लेकिन इतने में वहीं हुआ जिसका डर सभी को था.

तभी आई तेज रफ्तार ट्रेन और हो गया हादसा

लोग पिकअप ट्रक को वहां से हटा ही रहे होते हैं कि एक तेज रफ्तार ट्रेन ट्रैक पर आ जाती है, इसके बाद वहां चीख पुकार मच जाती है और लोग अपनी टीशर्ट उतारकर ट्रेन को रुकने का इशारा करने लगते हैं, लेकिन ट्रेन की रफ्तार काफी तेज होती है और देखते ही देखते ट्रेन इस पिकअप ट्रक को टक्कर मार देती है जिसके बाद वहां धुआं ही धुआं हो जाता है और लोग दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं.

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यूजर्स बोले, दिल दहला देने वाला हादसा था

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया जा रहा है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अब जो केस लगेगा उसे ये जिंदगीभर भुगतेगा. एक और यूजर ने लिखा...लोग कह रहे हैं कि ट्रेन की गलती है, कैसे कैसे लोग है यहां. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये वाकई दिल दहला देने वाला है भाई.

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