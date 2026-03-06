क्या वाकई जमीन पर एयरबेस के डिजाइन बना रहे ईरानी? देखें अमेरिका को धोखा देने वाले वायरल वीडियो

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका को धोखा देने के लिए जमीन पर ही लड़ाकू विमान और एयरबेस जैसे डिजाइन बना दिए, ताकि दुश्मन असली ठिकानों की जगह नकली टारगेट पर हमला करे. वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर इसे लेकर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे ईरान की चालाक रणनीति बता रहे हैं तो कुछ यूजर्स इस वीडियो को पुराना बता रहे हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया था. जिसके बाद ईरान कई शहरों में भारी तबाही की खबरें सामने आई. अलग-अलग रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस तनाव में ज्यादा से हजारों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. जिनमें बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल है. वहीं इसी वॉर के बीच इंटरनेट पर वायरल हो रहे जमीन पर लड़ाकू विमान के डिजाइन को लेकर सोशल मीडिया पर लोग मजेदार कमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.



ईरान में जमीन पर बनाए गए फाइटर जेट के डिजाइन



वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जमीन पर थर्मल पेंट से एफ14 फाइटर जेट जैसे डिजाइन बना दिए. कहा जा रहा है कि यह डिजाइन ऊपर से देखने पर असली लड़ाकू विमान जैसे दिखाई देते हैं. दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने इन डिजाइन को असली समझकर मिसाइल और बम गिरा दिए. जबकि असली ईरानी लड़ाकू विमान पहले ही सुरक्षित जगहों या भूमिगत ठिकानों पर पहुंचा दिए गए थे. हालांकि इसे लेकर अब तक कोई पुष्टि नहीं की गई है.

Iran’s intelligence service painted the ground with thermal paint simulating the silhouette of F-14 fighter jets.



The U.S. released images of missiles and bombs striking the decoys created by Iran. Meanwhile, the Iranian Air Force moved its fighter jets underground. pic.twitter.com/FweQefbJSM — WAR (@warsurv) March 5, 2026





यूजर्स के आए मजेदार रिएक्शन



यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इस वीडियो को लेकर कन्फ्यूजन भी दिख रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है यह फुटेज किसी पुराने वॉर का है और इसे ईरान से जोड़कर वायरल किया जा रहा है. वही एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर लिखा है यह इन 12 दिनों से पुराने किसी दूसरे युद्ध का वीडियो है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है अगर असली विमान होते तो हमला होने के बाद मलबा दिखाई देता, लेकिन यहां कुछ भी नहीं दिख रहा है. वहीं एक यूजर ने मजाक के अंदाज में लिखा मॉडर्न वॉर में मिसाइल बहुत महंगी होती हैं, दुश्मन से उन्हें सिर्फ पेंट पर खर्च करवाना ही सबसे बड़ी चाल है. इसके अलावा एक दूसरे यूजर ने तंज करते हुए कमेंट किया सोचों लाखों डॉलर की मिसाइल चला कर आखिर में पता चले कि आपने सिर्फ पेंट पर हमला किया है. वहीं कुछ लोगों ने इस दावे को खारिज करते हुए लिखा कंक्रीट पर पेंट करने से थर्मल सिग्नेचर नहीं बनता यह कहानी सही नहीं लगती है.

