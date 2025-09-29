Video: रुकेगा नहीं...! खरगोश ने ट्रेन से लगाई रेस, यूजर्स बोले- कछुए से हार के बाद सदमे में था
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक अनोखा और मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक खरगोश ट्रेन से रेस लगाता हुआ नजर आ रहा है. उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि उसने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया.
Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. वीडियो में दिखाया गया है कि एक खरगोश ट्रेन से रेस लगाता नजर आ रहा है. खरगोश की रफ्तार इतनी तेज है कि उसने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया. इस का वीडियो ट्रेन में सवार किसी व्यक्ति ने बनाया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
खरगोश ट्रने से आगे निकल गया
वीडियो में देखा गया है कि एक खरगोश ट्रेन से रेस लगा रहा है और वह काफी तेज दौड़ रहा है, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है. खरगोश की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो ट्रेन से आगे निकल जाता है. लोग वीडियो को देखकर हैरान रह गए है कि कैसे खरगोश ट्रेन से भी तेज स्पीड में दौड़ रहा है और रुकने का नाम तक नहीं ले रहा है. देखने में तो खरगोश बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा है, लेकिन उसने दौड़ने में ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया है.
आज तो रेस जीतेगा मै ही 😜😂 खरगोस भाई का,— JASIM PATHAN (@jasimpathan05) September 28, 2025
दिमाग सनक गया आज रुकेगा नही साला। pic.twitter.com/OBGUOyZyDa
खरगोश ट्रेन को हराकर ही मानेगा
इस अनोखे और मजेदार वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर कई फनी कमेंट्स किए है, जिसे पढ़कर लोग खूब हंस रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि आज तो खरगोश ट्रेन को हराकर ही मानेगा, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि कछुए से हारने के बाद सदमे में था खरगोश, जिसका बदला आज वो ट्रेन से जीतकर ले रहा है. कई लोगों ने तो इस वीडियो की तुलना सबवे सर्फर्स गेम से भी की है. लोगों को वीडियो देखकर काफी मजा आया और वीडियो को बहुत शेयर भी किया.
