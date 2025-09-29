West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में इस साल की दुर्गा पूजा ने एक अनोखा रूप ले लिया है. इस साल मुर्शिदाबाद जिले के एक पंडाल में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मत यूनुस को महिषासुर के रूप में दिखाया गया है, वहीं देवी दुर्गा के हाथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कटा सिर दिखाया गया है. इस दृश्य का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है.

बेरहामपुर के पंडाल में यूनुस और शहबाज

दुर्गा पूजा का यह पंडाल खागर सद्हक नरेंद्र स्मृति संघ ने स्थापित किया है, जो बेरहामपुर के एक प्रमुख समिति है.इस साल की थीम दहन यानी बुराई का नाश रखी गई है, जिसमें असुर महिषासुर की मूर्ति को मुहम्मद यूनुस की शकल दी गई है.

वहीं मां दुर्गा की ऊपरी भुजा में त्रिशुल के साथ शहबाज शरीफ का कटा सिर लटकता हुआ साफ नजर आ रहा है, जो काफी डरावना भी दिखाई दे रहा है. आयोजकों के मुताबिक, यह थीम बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों और पाकिस्तान की आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली नीतियों के खिलाफ विरोध है.

कई पंडालों ने इस साल राजनीति से जुड़ी थीम चुनी

यह कोई पहला पंडाल नहीं है, जिसने इस तरह की थीम को चुना है. इस साल कई पंडालों ने इस तरह की राजनीति से जुड़ी थीम चुनी है. एक पंडाल के पूजा मंडप में डोनाल्ड ट्रंप की तरह दिखने वाला शख्स मां दुर्गा के वाहन सिंह की पीठ पर सवार है.

इस राक्षस का चेहरा ट्रंप से बिल्कुल मिलता-जुलता है. इस थीम को देखने के लिए लोगों की जमकर भीड़ लग रही है. लोगों की सेल्फी और फोटो लेने की होड़ मची हुई है. इस पर लोगों की सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.