Video: चोरी का आरोप! 12 साल की बेटी को शख्स ने पाइप से पीटा, बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: कई बार इंसानियत उस वक्त शर्मसार हो जाती है, जब कोई मासूम बच्ची सिर्फ एक छोटी-सी बात पर बेरहमी से पीट दी जाती है. एक ऐसा ही दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसने लोगों को झकझोर दिया है. मामला एक 12 साल की नन्ही बच्ची पर हुए बर्बर अत्याचार का है.

पेन चोरी की वजह से मासूम बच्ची को पीटा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स 12 साल की पश्तून बच्ची को जानवरों की तरह पीटता दिख रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह शख्स बच्ची का पिता है. बात सिर्फ एक पेन की थी. कहा जा रहा है कि एक बच्चे ने बच्ची पर पेन चोरी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पिता ने बिना सोचे-समझे मासूम को पीटना शुरू कर दिया.

एक बाप ऐसी भी है , सोचिए जब अपनी बेटी को ऐसे मार सकते है तो दरिन्दे बाप कितनी पत्थर दिल की होगी . अगर बच्चे कोई गलती किया तो उसको समझा नेकी है . ऐसे करनी टिक है किया ?￼￼ pic.twitter.com/StDDLqPnKU — Jitendra Bharati (@BharatiSbs9937) November 4, 2025

वीडियो में बच्ची बार-बार हाथ जोड़कर माफी मांगती दिखती है, लेकिन शख्स पर कोई असर नहीं होता. वह लगातार उसे पाइप से पीटता रहता है. बच्ची की चीखें सुनकर भी किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की. बताया जा रहा है कि यह घटना उस इलाके में हुई, जहां अक्सर पश्तून समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव की घटनाएं सामने आती रहती हैं.

बच्ची पर नहीं, इंसानियत पर हमला- बोले यूजर्स

बड़ी बात यह है कि अब तक पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस पंजाबी समुदाय के दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है. लोगों में गुस्सा साफ देखा जा सकता है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इस घटना की निंदा कर रहे हैं और बच्ची को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा, यह सिर्फ एक बच्ची पर हमला नहीं, बल्कि इंसानियत पर हमला है.