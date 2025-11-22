हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Puneet Superstar: कंटेंट के लिए कुछ भी करेगा? पुनीत सुपरस्टार ने नाले में लगाई डुबकी फिर उसी में डुबोकर खा लिया लड्डू- यूजर्स की हालत खराब

Puneet Superstar: कंटेंट के लिए कुछ भी करेगा? पुनीत सुपरस्टार ने नाले में लगाई डुबकी फिर उसी में डुबोकर खा लिया लड्डू- यूजर्स की हालत खराब

वीडियो में पुनीत सुपरस्टार ने जो काम किया उसे कोई कॉपी करना तो दूर, सोच भी नहीं सकता. वीडियो देखकर आप भी यही कहेंगे..."कीचड़ में लेटने तक ठीक था...

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 22 Nov 2025 03:02 PM (IST)
पुनीत सुपरस्टार, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के मन में फुल ऑन कंटेंट की भरमार दिखाई देने लगती है. कभी कीचड़ में लेटना, कभी गटर का पानी पीना तो कभी खुद पर अनाप शनाप एक्सपेरिमेंट करना. लेकिन इस बार जो वीडियो पुनीत का वायरल हो रहा है उसने तो कंटेंट की परिभाषा को ही बदल दिया है. वीडियो में पुनीत सुपरस्टार ने जो काम किया उसे कोई कॉपी करना तो दूर, सोच भी नहीं सकता. वीडियो देखकर आप भी यही कहेंगे..."कीचड़ में लेटने तक ठीक था, कीचड़ खाना गजब हो गया".

पुनीत सुपरस्टार ने नाले में डुबोकर खाया लड्डू

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सोशल मीडिया की मशहूर हस्ती पुनीत सुपरस्टार एक नाले में खड़ा है. वीडियो में दिख रहा है कि नाला गंदे पानी से लबालब भरा है और पूरी गंदगी पुनीत को छू रही है. तभी पुनीत सुपरस्टार नाले के पानी में डुबकी लगाता है और एक लड्डू का डिब्बा निकाल कर उसके लड्डू को नाले के गंदे पानी में डुबोकर खा जाता है. बस यही सीन देखकर पूरे इंटरनेट को चक्कर आ गए और लोग कहने लगे कि भाई कंटेंट ऐसा बनाओ जिसे कोई कॉपी न कर सके.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prakash Kumar (@puneetsuperr_star)

इससे पहले घेवर के साथ की थी ऐसी हरकत

वीडियो में साफ दिख रहा है कि नाले में कितना गंदा पानी भरा है और पुनीत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. अपने कंटेंट के लिए ऐसी डेडिकेशन देखकर इंटरनेट हैरान तो है ही साथ ही असमंजस में भी हैं कि रील को लाइक करना है या स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ जाता है. इससे पहले भी एक वीडियो में पुनीत सुपरस्टार ने नाले के पानी में घेवर डुबोकर खाया था और अब ये लड्डू वाला स्टंट. ये किसी मौत के खेल से कम नहीं लगता.

यह भी पढ़ें: Tejas Crashed: परकटे पक्षी की तरह गिरा तेजस और जमीन छूते ही लगी आग... डरा देगा वायरल वीडियो

यूजर्स का घूम गया माथा

वीडियो को puneetsuperr_star नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लो अब करके दिखाओ कॉपी. एक और यूजर ने लिखा...मत कर भाई मत कर, बीमारी हो जाएगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वाह क्या कंटेंट बनाया है, कोई कॉपी ही नहीं कर पाएगा.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे

Published at : 22 Nov 2025 03:02 PM (IST)
Puneet Superstar TRENDING VIRAL VIDEO
