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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग8 फीट 10 इंच लंबे बाल! उत्तराखंड की रेणु धरियल ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

8 फीट 10 इंच लंबे बाल! उत्तराखंड की रेणु धरियल ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

रेणु का यह सफर आसान नहीं था, बल्कि इसके पीछे पूरे एक दशक की कड़ी मेहनत और समर्पण छुपा है. उन्होंने साल 2015 से अपने बालों में कैंची नहीं लगाई.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Aug 2026 09:53 PM (IST)
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देवभूमि उत्तराखंड की रेणु धरियल ने अपनी घनी और लंबी जुल्फों के दम पर दुनिया भर में भारत का परचम लहरा दिया है. रेणु को आधिकारिक तौर पर जीवित महिलाओं में 'दुनिया के सबसे लंबे बालों' के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है. हलद्वानी में उनके बालों का माप लिया गया, जहां उनके बालों की लंबाई 271.50 सेमी (8 फीट 10 इंच) दर्ज की गई. इसके साथ ही उन्होंने 257.33 सेमी के पुराने विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए यह ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

साल 2015 से शुरू हुआ 10 साल का सफर

रेणु का यह सफर आसान नहीं था, बल्कि इसके पीछे पूरे एक दशक की कड़ी मेहनत और समर्पण छुपा है. उन्होंने साल 2015 से अपने बालों में कैंची नहीं लगाई. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से बातचीत के दौरान रेणु ने बताया, "मैं 2015 से लगातार अपने बाल बढ़ा रही हूं. भारतीय संस्कृति में लंबे बालों को अपार सुंदरता और परंपरा का प्रतीक माना जाता है. मुझे इसी परंपरा और भारतीय संस्कृति से लंबे बाल रखने की प्रेरणा मिली."

 
 
 
 
 
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प्राकृतिक नुस्खे हैं रेणु का असली सीक्रेट

लगभग 9 फीट लंबे बालों की देखभाल करना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है. बालों को धोने, सुखाने और सुलझाने में रोजाना घंटों का समय लगता है. बाजार के केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स पर भरोसा करने के बजाय, रेणु पूरी तरह से प्राकृतिक देखभाल पर निर्भर हैं. वे घर पर बने देसी तेलों और घरेलू शैंपू का इस्तेमाल करती हैं. अपने सोशल मीडिया पेजों के जरिए वे अक्सर अपने फॉलोअर्स के साथ भी इन घरेलू नुस्खों को साझा करती हैं, ताकि लोग बिना केमिकल के प्राकृतिक तरीके से बालों की देखभाल कर सकें.

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पूरी दुनिया में मिल रही सराहना, बढ़ाया उत्तराखंड का मान

गिनीज बुक में नाम दर्ज होने के बाद रेणु धरियल न सिर्फ अपने इलाके में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गई हैं. लोग जब भी उन्हें देखते हैं, तो उनके इतने लंबे बालों को देखकर हैरान रह जाते हैं. हालांकि, रेणु इसे सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं मानतीं. उनका कहना है कि यह उनकी संस्कृति, लगन और निरंतरता की जीत है.

रेणु ने कहा, "यदि आपके पास दृढ़ संकल्प है, निरंतरता है और आप अपनी प्राकृतिक सुंदरता व संस्कृति से जुड़े रहते हैं, तो आप किसी भी बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं." रेणु की इस उपलब्धि ने न सिर्फ उत्तराखंड का मान बढ़ाया है, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता का लोहा मनवाया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 09:53 PM (IST)
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