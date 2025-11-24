बाइक बनी सवारी! बुलेट पर सवार होकर आश्रम के लिए निकले प्रेमानंद महाराज- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया का जमाना है, जहां हर दिन कोई न कोई ऐसा नजारा सामने आ ही जाता है जो लोगों की नजरें खींच लेता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने भक्तों से लेकर आम लोगों तक सबको चौंका दिया है. वीडियो में प्रेमानंद महाराज को एक बिल्कुल अलग अंदाज में देखा जा रहा है. एक दम देसी स्टाइल में, बुलेट मोटरसाइकिल पर आराम से बैठे हुए, जैसे किसी राजा को उसकी सवारी पर बिठाकर निकाला जा रहा हो. आश्रम का माहौल, भक्तों की भीड़ और बीच में डुगडुग करती क्लासिक बुलेट. वीडियो देखकर भक्तों और यूजर्स में खुशी की लहर है कि प्रेमानंद महाराज अब स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं और बाइक की सवारी कर रहे हैं.

बुलेट पर सवार होकर आश्रम के लिए निकले प्रेमानंद महाराज!

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो लोगों की उत्सुकता और जिज्ञासा दोनों को बढ़ा रहा है. वीडियो में प्रेमानंद महाराज बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठे दिखाई देते हैं और पास ही खड़े सेवादार उन्हें आश्रम की ओर लेकर रवाना करने की तैयारी में जुटे हैं. सबसे ध्यान खींचने वाली बात यह है कि बाइक महाराज खुद नहीं चला रहे, बल्कि आगे बैठे एक सेवादार मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके उसे आगे बढ़ाते हैं, जबकि प्रेमानंद महाराज आराम से पीछे बैठकर यात्रा का आनंद लेते दिख रहे हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग इसे महाराज का सरल और सहज स्वभाव बता रहे हैं. खबर सोशल मीडिया दावों के आधार पर लिखी गई है.

कितना अद्भुत और प्यारा दृश्य है- दिन बन गया



पूज्य प्रेमानंद जी महाराज बुलेट पर आश्रम जाते हुए



ऐसा लग रहा है — मानो जैसे स्वयं बजरंगबली

अपने कंधे पर प्रभु श्री राम को लेकर चल रहे है



राधे राधे - जय श्री राम !! pic.twitter.com/ksMUsCqAY2 — Hardik Bhavsar (@Bitt2DA) November 24, 2025

यह भी पढ़ें: Tejas Crashed: परकटे पक्षी की तरह गिरा तेजस और जमीन छूते ही लगी आग... डरा देगा वायरल वीडियो

यूजर्स बोले, भगवान महाराज को स्वस्थ रखे

वीडियो को @Bitt2DA नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...प्रेमानंद महाराज को देखकर आनंद आ गया. एक और यूजर ने लिखा...भगवान सलामत रखे महाराज को. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बुलेट भी आज धन्य हो गई.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे