हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबाइक बनी सवारी! बुलेट पर सवार होकर आश्रम के लिए निकले प्रेमानंद महाराज- वीडियो वायरल

बाइक बनी सवारी! बुलेट पर सवार होकर आश्रम के लिए निकले प्रेमानंद महाराज- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो लोगों की उत्सुकता और जिज्ञासा दोनों को बढ़ा रहा है. वीडियो में प्रेमानंद महाराज बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठे दिखाई देते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 24 Nov 2025 10:41 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया का जमाना है, जहां हर दिन कोई न कोई ऐसा नजारा सामने आ ही जाता है जो लोगों की नजरें खींच लेता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने भक्तों से लेकर आम लोगों तक सबको चौंका दिया है. वीडियो में प्रेमानंद महाराज को एक बिल्कुल अलग अंदाज में देखा जा रहा है. एक दम देसी स्टाइल में, बुलेट मोटरसाइकिल पर आराम से बैठे हुए, जैसे किसी राजा को उसकी सवारी पर बिठाकर निकाला जा रहा हो. आश्रम का माहौल, भक्तों की भीड़ और बीच में डुगडुग करती क्लासिक बुलेट. वीडियो देखकर भक्तों और यूजर्स में खुशी की लहर है कि प्रेमानंद महाराज अब स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं और बाइक की सवारी कर रहे हैं.

बुलेट पर सवार होकर आश्रम के लिए निकले प्रेमानंद महाराज!

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो लोगों की उत्सुकता और जिज्ञासा दोनों को बढ़ा रहा है. वीडियो में प्रेमानंद महाराज बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठे दिखाई देते हैं और पास ही खड़े सेवादार उन्हें आश्रम की ओर लेकर रवाना करने की तैयारी में जुटे हैं. सबसे ध्यान खींचने वाली बात यह है कि बाइक महाराज खुद नहीं चला रहे, बल्कि आगे बैठे एक सेवादार मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके उसे आगे बढ़ाते हैं, जबकि प्रेमानंद महाराज आराम से पीछे बैठकर यात्रा का आनंद लेते दिख रहे हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग इसे महाराज का सरल और सहज स्वभाव बता रहे हैं. खबर सोशल मीडिया दावों के आधार पर लिखी गई है.

यह भी पढ़ें: Tejas Crashed: परकटे पक्षी की तरह गिरा तेजस और जमीन छूते ही लगी आग... डरा देगा वायरल वीडियो

यूजर्स बोले, भगवान महाराज को स्वस्थ रखे

वीडियो को @Bitt2DA नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...प्रेमानंद महाराज को देखकर आनंद आ गया. एक और यूजर ने लिखा...भगवान सलामत रखे महाराज को. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बुलेट भी आज धन्य हो गई.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे

Published at : 24 Nov 2025 10:41 PM (IST)
Tags :
TRENDING Premanand Maharaj VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह, कल पहुंचेंगे पीएम मोदी, दर्शन का समय बदला; ट्रैफिक और सुरक्षा के नए नियम, जानें सबकुछ
PM मोदी फहराएंगे राम मंदिर के शिखर पर ध्वज, ट्रैैफिक डायवर्जन लागू; दर्शन की टाइमिंग भी जान लीजिए
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
बॉलीवुड
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की पोस्ट
क्रिकेट
क्यों गुवाहाटी टेस्ट में हार की कगार पर है टीम इंडिया? अनिल कुंबले ने बताई सबसे बड़ी गलती
क्यों गुवाहाटी टेस्ट में हार की कगार पर है टीम इंडिया? अनिल कुंबले ने बताई सबसे बड़ी गलती
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR
Dharmendra Ji: Acting के मसीहा का सफर — Stardom, संघर्ष और Cinema के प्रति उनका प्यार
Dharmendra Death News, Bollywood Legend के वो किससे जो हैं अनोखे! | Dharmendra Ji Passes Away
Dharmendra Ji के दिल में मां ने जगाया देशप्रेम, Independence का किया He-Man ने जिक्र
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह, कल पहुंचेंगे पीएम मोदी, दर्शन का समय बदला; ट्रैफिक और सुरक्षा के नए नियम, जानें सबकुछ
PM मोदी फहराएंगे राम मंदिर के शिखर पर ध्वज, ट्रैैफिक डायवर्जन लागू; दर्शन की टाइमिंग भी जान लीजिए
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
बॉलीवुड
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की पोस्ट
क्रिकेट
क्यों गुवाहाटी टेस्ट में हार की कगार पर है टीम इंडिया? अनिल कुंबले ने बताई सबसे बड़ी गलती
क्यों गुवाहाटी टेस्ट में हार की कगार पर है टीम इंडिया? अनिल कुंबले ने बताई सबसे बड़ी गलती
ट्रेंडिंग
Muskan Rastogi: मां बनी नीले ड्रम वाली मुस्कान, अस्पताल में बेटी को दिया जन्म, यूजर्स पूछने लगे- बच्ची का बाप कौन?
मां बनी नीले ड्रम वाली मुस्कान, अस्पताल में बेटी को दिया जन्म, यूजर्स पूछने लगे- बच्ची का बाप कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Dharmendra Favorite Liquor: किस ब्रांड की शराब सबसे ज्यादा पीते थे धर्मेंद्र? खुद ही किया था इसका खुलासा
किस ब्रांड की शराब सबसे ज्यादा पीते थे धर्मेंद्र? खुद ही किया था इसका खुलासा
ट्रेंडिंग
2000 फीट की ऊंचाई पर फोटो खींच रहा था फोटोग्राफर, हवा ने लहरों की तरह उड़ा दी चेहरे की स्किन, देखें वीडियो
2000 फीट की ऊंचाई पर फोटो खींच रहा था फोटोग्राफर, हवा ने लहरों की तरह उड़ा दी चेहरे की स्किन, देखें वीडियो
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget