हे भगवान! 69 हजार रुपये का सेफ्टी पिन, प्राडा ने अपने इस आइटम से सोशल मीडिया पर मचाया हंगामा

सोशल मीडिया इन दिनों एक ऐसी चीज को लेकर गूंज रहा है, जिसे देखकर किसी को हंसी आ रही है, तो किसी को हैरानी. मशहूर लक्जरी ब्रांड Prada ने एक ऐसी चीज लॉन्च की है, जो हर घर में आसानी से मिल जाती है,सेफ्टी पिन. फर्क बस इतना है कि Prada की यह पिन किसी बाजार के पैकेट में नहीं, बल्कि लक्जरी प्रोडक्ट लिस्ट में शामिल है और इसकी कीमत रखी गई है 68,700 रुपये!

सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा 69000 रुपये का सेफ्टी पिन!

दरअसल, ब्रांड ने इसका नाम रखा है “Crochet Safety Pin Brooch”, जिसमें धातु की बनी एक पिन पर रंग-बिरंगे धागों की क्रोशे लपेटी गई है और उस पर प्राडा का छोटा-सा लोगो लगा है. बस, यही लोगो इस पिन को लक्जरी एक्सेसरी बना देता है. कंपनी के मुताबिक यह “फैशन का नया स्टाइल स्टेटमेंट” है, लेकिन इंटरनेट यूजर्स को ये बात हजम नहीं हो रही. जैसे ही इसकी कीमत और तस्वीरें ऑनलाइन आईं, एक्स और इंस्टाग्राम पर मजेदार रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “मुझे तो ये 5 रुपये में मिल जाएगी, बस Prada का टैग हटा दो!” वहीं एक और ने तंज कसा, “मेरी दादी इससे बेहतर बना देंगी, वो भी फ्री में!”

क्यों है इतना महंगा?

जब हम रोज-रोज इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को लक्जरी ब्रांड नाम के साथ देखते हैं, तो कीमत सिर्फ उस वस्तु के मटेरियल या उपयोग पर नहीं बल्कि ब्रांड स्टोरी, रिडिम्बिलिटी, रेयरनेस पर भी निर्भर करती है. इससे जुड़े लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक पिन नहीं यह एक फैशन एक्सेसरी है, एक कलाकृति है, एक लक्जरी आइकन है. लेकिन समाज इसे लेकर सवाल उठा रहा है “जब पांच रुपये में सेफ्टी पिन मिल जाती है, तो यह टैग क्यों 68,700 का है?”

यूजर्स बोले, इतना तो हमारे ऊपर कर्ज है

सोशल मीडिया पर अब इस पिन को लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कोई इसे फैशन का नया आयाम बता रहा है तो कोई इस पिन की खरीद को फिजूल खर्च बता रहा है. एक यूजर ने लिखा...इस पिन को खरीदने से अच्छा मैं 69 हजार रुपये की एफडी करा लूंगा. एक और यूजर ने लिखा...जितनी इस पिन की कीमत है उतना तो मुझ पर कर्ज है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसे खरीदकर बर्बाद नहीं होना है.

