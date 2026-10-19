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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदोस्त के बेटे से पैसे लेने से सब्जी वाले का इनकार, वायरल वीडियो देख छलके आंसू

दोस्त के बेटे से पैसे लेने से सब्जी वाले का इनकार, वायरल वीडियो देख छलके आंसू

भावेश नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने सोशल मीडिया पर इस भावुक मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया है, जिसे अब तक 2.7 करोड़ (27 Million) से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Oct 2026 09:30 AM (IST)
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सच्ची दोस्ती और अपनों का प्यार किसे कहते हैं, इसका जीता-जागता उदाहरण इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. मौत भले ही दो दोस्तों को शारीरिक रूप से अलग कर दे, लेकिन अगर रिश्ता दिल से जुड़ा हो तो वह इंसान के जाने के बाद भी अमर रहता है. एक बेटे के साथ हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक सब्जी वाले ने उससे पैसे लेने से साफ मना कर दिया और जो वजह बताई, उसने करोड़ों लोगों की आंखें नम कर दीं.

13 साल पहले हुई थी पिता की मौत, पर सब्जी वाले ने नहीं भूले पुराना रिश्ता

भावेश नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने सोशल मीडिया पर इस भावुक मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया है, जिसे अब तक 2.7 करोड़ (27 Million) से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं. भावेश ने वीडियो में बताया कि उनके पिता का निधन साल 2013 में ही हो गया था. पिता के गुजरे 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी भावेश उस सब्जी वाले के पास जाते हैं, वह उनसे एक रुपया भी लेने से इनकार कर देता है.

"अरे, घर में ही तो जा रही है... घर के पैसे नहीं होते"

वीडियो में जब भावेश सब्जी वाले को पैसे देने की कोशिश करते हैं, तो वह सब्जी वाला मुस्कुराते हुए बड़ी आत्मीयता से कहता है "अरे, घर में ही तो जा रही है. घर के पैसे नहीं होते."

सब्जी वाले का मानना था कि भावेश सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि उसके 35 साल पुराने जिगरी दोस्त का बेटा है और दोस्त का घर उसका अपना घर है. अपने दोस्त को याद करते हुए सब्जी वाले के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में उमड़ते जज्बात को छिपाना मुश्किल हो रहा था. वह अपने आंसू छिपाने के लिए नजरें चुराता दिखा. जाने से पहले भावेश ने उस अंकल को गले लगा लिया, जिसे देखकर हर किसी का दिल भर आया.

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सोशल मीडिया पर छलके लोगों के आंसू, लोग बोले- "ऐसी इंसानियत अब देखने को नहीं मिलती"

इंटरनेट पर यह वीडियो आते ही लोगों के दिलों को छू गया. लोग इस दुर्लभ और निस्वार्थ दोस्ती की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा..."सब्जी वाले अंकल की आंखों में अपने दोस्त के लिए सच्चा प्यार और दर्द साफ दिख रहा है, ऐसी दोस्ती आज के दौर में अनमोल है." दूसरे यूजर ने कमेंट किया... "भावेश आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके पिता के जाने के बाद भी ऐसा प्यार करने वाला इंसान आपके साथ है."

वहीं एक और यूजर ने कहा... "सब्जी वाले का यह तरीका दिखाता है कि आपके पिताजी इंसान कितने महान रहे होंगे, दोस्त आज भी उनका एहसान और रिश्ता निभा रहा है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 09:30 AM (IST)
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