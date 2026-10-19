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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपुणे में खोदा गया 10 फुट गहरा गड्ढा बना जानलेवा, गिरकर बुजुर्ग की मौत

पुणे में खोदा गया 10 फुट गहरा गड्ढा बना जानलेवा, गिरकर बुजुर्ग की मौत

पुणे के येरवडा में जल निकासी लाइन के लिए खोदे गए 10 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से 69 वर्षीय प्रदीप परदेशी की मौत हो गई. हादसे में ऑटो रिक्शा की टक्कर की आशंका जताई गई है.

Written By : पंकज यादव, आईएएनएस |  Updated at : 19 Oct 2026 09:47 AM (IST)
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महाराष्ट्र के पुणे में सड़क पर खुदाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. येरवडा इलाके में जल निकासी लाइन बिछाने के लिए खोदे गए 8 से 10 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से 69 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई. मृतक की पहचान प्रदीप परदेशी के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना 17 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:30 बजे चित्रा चौक सब्जी मंडी के पास हुई.

पुलिस के अनुसार, प्रदीप परदेशी सड़क पर पैदल जा रहे थे. इसी दौरान पास से गुजर रहे एक ऑटो रिक्शा ने कथित तौर पर उन्हें टक्कर मार दी. इससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खुदाई के लिए बनाए गए गहरे गड्ढे में गिर गए. हादसे के बाद उन्हें येरवडा के शुभंकर अस्पताल ले जाया गया. यहां इलाज के दौरान शाम को उनकी मौत हो गई.

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15 दिनों से चल रहा था काम

लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक युवराज नंद्रे ने बताया कि घटनास्थल पर पिछले 15 दिनों से जल निकासी लाइन बिछाने का काम चल रहा था. उनके मुताबिक, एहतियात के तौर पर खुदाई वाली जगह के चारों ओर बैरिकेड भी लगाए गए थे. हालांकि, इस घटना में बुजुर्ग के गड्ढे में गिरने की परिस्थितियों को लेकर पुलिस ने पूछताछ की है.

पुलिस को इस घटना की जानकारी 18 अक्टूबर की सुबह अस्पताल से मिली मेडिकल-लीगल केस (एमएलसी) की सूचना के जरिए हुई. शुरुआत में पुलिस को बताया गया था कि एक वाहन फिसलकर गड्ढे में गिर गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई.

बाद में पुलिस ने मृतक के परिवार से संपर्क किया और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक युवराज नंद्रे के मुताबिक, परिवार ने बताया कि अंतिम संस्कार के बाद वे पुलिस स्टेशन जाकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे.

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पुलिस ने स्पष्ट किया कि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है. परिवार की शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने सड़क और अन्य नागरिक परियोजनाओं के लिए खुदाई के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 19 Oct 2026 09:47 AM (IST)
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