पुणे में खोदा गया 10 फुट गहरा गड्ढा बना जानलेवा, गिरकर बुजुर्ग की मौत

महाराष्ट्र के पुणे में सड़क पर खुदाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. येरवडा इलाके में जल निकासी लाइन बिछाने के लिए खोदे गए 8 से 10 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से 69 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई. मृतक की पहचान प्रदीप परदेशी के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना 17 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:30 बजे चित्रा चौक सब्जी मंडी के पास हुई.

पुलिस के अनुसार, प्रदीप परदेशी सड़क पर पैदल जा रहे थे. इसी दौरान पास से गुजर रहे एक ऑटो रिक्शा ने कथित तौर पर उन्हें टक्कर मार दी. इससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खुदाई के लिए बनाए गए गहरे गड्ढे में गिर गए. हादसे के बाद उन्हें येरवडा के शुभंकर अस्पताल ले जाया गया. यहां इलाज के दौरान शाम को उनकी मौत हो गई.

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15 दिनों से चल रहा था काम

लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक युवराज नंद्रे ने बताया कि घटनास्थल पर पिछले 15 दिनों से जल निकासी लाइन बिछाने का काम चल रहा था. उनके मुताबिक, एहतियात के तौर पर खुदाई वाली जगह के चारों ओर बैरिकेड भी लगाए गए थे. हालांकि, इस घटना में बुजुर्ग के गड्ढे में गिरने की परिस्थितियों को लेकर पुलिस ने पूछताछ की है.

पुलिस को इस घटना की जानकारी 18 अक्टूबर की सुबह अस्पताल से मिली मेडिकल-लीगल केस (एमएलसी) की सूचना के जरिए हुई. शुरुआत में पुलिस को बताया गया था कि एक वाहन फिसलकर गड्ढे में गिर गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई.

बाद में पुलिस ने मृतक के परिवार से संपर्क किया और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक युवराज नंद्रे के मुताबिक, परिवार ने बताया कि अंतिम संस्कार के बाद वे पुलिस स्टेशन जाकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे.

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पुलिस ने स्पष्ट किया कि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है. परिवार की शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने सड़क और अन्य नागरिक परियोजनाओं के लिए खुदाई के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है.